Als Flüchtlinge gekommen, um als Menschen zu bleiben

Vor einem Jahr lässt Kanzlerin Angela Merkel Tausende Flüchtlinge ohne Kontrollen ins Land kommen. Diese Entscheidung bewegt die Welt - doch in Deutschland wachsen die Probleme. Eine Chronologie.

Es ist die Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel eine folgenschwere Entscheidung trifft. In Ungarn wird das Versagen der Europäischen Union (EU) in der Flüchtlingspolitik gerade für alle Welt sichtbar, der rechtsnationale Ministerpräsident Victor Orbán verschärft die Lage mit Zäunen und Abschottungsrhetorik. Tausende Flüchtlinge, viele davon aus dem Bürgerkriegsland Syrien, flehen um Hilfe. CDU-Chefin Merkel und Österreichs damaliger sozialdemokratischer Kanzler Werner Faymann befürchten Tote. Sie entscheiden, die Menschen unbürokratisch in ihre Länder zu lassen. Was eine Ausnahme sein sollte, entwickelt eine eigene Dynamik.

Der Vorlauf: Im Frühjahr 2015 ertrinken an einem einzigen Tag fast 1000 Menschen im Mittelmeer, nachdem ihr Boot auf dem Weg von Libyen nach Italien gekentert ist. Im Sommer verdoppelt sich die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge von Monat zu Monat. Im August sprechen die Behörden von bis dahin vermutlich 800 000 Flüchtlingen. Entlang der Balkanroute drängen immer mehr Menschen nach Westeuropa.

26. August 2015: Erstmals in ihrer bis dahin zehnjährigen Kanzlerschaft besucht Merkel ein Flüchtlingsheim, im sächsischen Heidenau. Als die Regierungschefin aus ihrer Limousine steigt, hört sie von der anderen Straßenseite Rufe. Reflexhaft setzt sie zum Winken an. Mit Verzögerung versteht Merkel, was gerufen wird: "Volksverräterin".

27. August: Österreichs Regierung richtet die Westbalkan-Konferenz aus, die sich um Migration kümmert. Kanzler Faymann mahnt zum Kampf gegen Schlepperbanden. Nur eine Stunde später, kurz nach 13 Uhr, verbreitet sich eine Schreckensnachricht: 40 Autominuten entfernt wurde ein abgestellter Kühllaster entdeckt. Seine Fracht: 71 Flüchtlinge - alle tot.

Merkel sieht den "reichen Kontinent" Europa in der Pflicht, Flüchtlinge zu retten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das mit Prüfung und Abschiebung nicht mehr hinterherkommt, entscheidet, das Verfahren bei Syrern "zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitestgehend faktisch nicht zu verfolgen". Was als interne Anweisung gedacht ist, gelangt an die Öffentlichkeit und verbreitet sich bis nach Syrien - was viele als Einladung missverstehen. Merkel korrigiert den Kurs nicht.

31. August: An einem Sommertag gibt Merkel ihre traditionelle Jahrespressekonferenz. Diesmal will sie eine Botschaft verkünden. Um 13.44 Uhr sagt sie: "Wir schaffen das, und wo etwas im Wege steht, muss es überwunden werden." Zur selben Zeit winkt Ungarn Flüchtlinge unregistriert gen Westen durch. Die Bundespolizei warnt intern, dass Zehntausende Flüchtlinge von Ungarn nach Deutschland wollen.

2. September: Aylan Kurdi, syrisches Flüchtlingskind, drei Jahre alt, wird am Strand in Bodrum in der Türkei angespült. Tot. Das Bild des Jungen geht um die Welt. Ungarn baut weiter an einem Zaun zu Serbien. In Budapest sitzen Tausende am Bahnhof fest. Sie rufen "Germany". Auf einem Pappschild steht "Mama Merkel help us".

3. September: Ungarische Behörden locken Flüchtlinge in einen vermeintlich zur Grenze fahrenden Zug. Doch die Polizei stoppt ihn nahe einem Lager. Panik bricht aus. Regierungschef Orbán sagt, Ungarn sei ein Land der Christen und wolle keine Muslime. Er spricht von einem "deutschen Problem", weil die Flüchtlinge nach Deutschland wollten. Merkel ist in der Schweiz, als sie das hört. Frankreichs Staatschef François Hollande telefoniert viel mit Merkel. Sie vereinbaren eine Initiative für Flüchtlings-Aufnahmequoten in der EU. Orbán will aber gar keine Menschen aufnehmen. Andere EU-Länder wollen es auch nicht.

Die Nacht der Entscheidung vom 4. auf den 5. September: