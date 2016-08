Angela Merkel lässt sich Zeit

Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern beim ARD-Sommerinterview auf einer Empore des Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin. © dpa

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich nicht in die Karten schauen. Sie will sich noch nicht dazu äußern, ob sie bei der Bundestagswahl in einem guten Jahr erneut als Kanzlerkandidatin die Macht für die Union sichern will. Da helfen alle Hilfskonstruktionen der Interviewer Tina Hassel und Thomas Baumann im ARD-Sommerinterview nichts. Die Kanzlerin lässt sich keine Neuigkeiten zu ihrer politischen Zukunft entlocken. Dabei hat eine knappe Meldung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" am Wochenende für ordentlichen Wirbel gesorgt. Es ging um Merkel und ihren Hauptkritiker von der Schwesterpartei, CSU-Chef Horst Seehofer.

Die Kanzlerin räumt das Thema an diesem Sonntagabend entspannt mit einem für sie typischen, etwas gestelzten Merkel-Satz ab. "Über die Frage, wie ich mich bezüglich einer weiteren Kanzlerkandidatur entscheide, werde ich zum gegebenen Zeitpunkt ja dann auch Bericht erstatten oder die Aussage machen." Bezüglich einer weiteren Kanzlerkandidatur. Bericht erstatten. Aussage machen.

Rätselraten in Berlin

Als wenn sie einen staubtrockenen Passus aus der Vorlage eines ihrer Ministerialbeamten vorlesen würde. Keine Emotion, nichts. Dann fügt sie doch noch schnell einen Satz an, der einen Kern der öffentlichen Aufregung der vergangenen Stunden betraf: "Wobei ich nur noch mal sagen will, ich habe auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, wann ich es wollte oder nicht wollte. Also zum gegebenen Zeitpunkt."

"Der Spiegel" hatte unter Berufung auf CDU-Kreise gemeldet, Merkel verschiebe wegen Seehofer die Verkündung ihrer dann vierten Kanzlerkandidatur wohl bis zum nächsten Frühjahr. Ursprünglich habe sie geplant, schon im Frühjahr 2016 zu erklären, ob sie noch mal Kanzlerin werden wolle. Wegen der Flüchtlingskrise und des Streits mit Seehofer habe Merkel dies auf den Herbst verschoben. Nun sei auch dieser Zeitplan nicht zu halten, weil sich Seehofer bis zum Frühjahr offen lassen wolle, ob seine Partei die Kanzlerin unterstütze.

Berlin rätselte: Stimmt das so? CDU-Generalsekretär Peter Tauber machte schon am Samstag einen Hinweis auf das politische Sommerloch. Motto: viel Wind um wenig Inhalt. Doch in den Zeiten des erbitterten Flüchtlingsstreits zwischen Merkel und Seehofer dreht sich in den Schwesterparteien viel um Deutungshoheit und politische Psychologie. Wer Fehler eingesteht, gilt oft als schwach.

Bei den Christdemokraten verorten manche den Chef der kleinen Schwesterpartei CSU umgehend als mögliche eigentliche Quelle dieser Nachrichten. Liest man den "Spiegel" ("CSU-Chef torpediert Zeitplan der CDU zur Bundestagswahl"), könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, Angela Merkel richte sich nach Seehofer. SPD-Wadenbeißer Ralf Stegner ätzt sofort, die Kandidatur Merkels hänge "offenbar am seidenen Faden der Gnade von Horst Seehofer".

In Regierungs- und Parteikreisen werden die geschilderten Zeitpläne rasch als "frei erfunden" bezeichnet. Die Kanzlerin habe nie vorgehabt, sich schon Frühjahr zu erklären, sagt einer, der es eigentlich wissen muss. Frühestens werde Merkel dies auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen tun, sagen mehrere Partei- und Regierungsinsider. Frühestens. Eigentlich sei der richtige Zeitpunkt ein halbes oder ein dreiviertel Jahr vor dem Wahltermin.

Doch selbst wenn Merkel sich in Essen - wie von vielen Parteifreunden erwartet - wiederwählen lässt, bedeute das nicht zwangsläufig, dass sie als Kanzlerkandidatin antrete, glauben manche, die sie schon lange begleiten. Zwar werde die Erwartungshaltung dann wachsen, dass Merkel sich auch um eine erneute Kanzlerschaft bewirbt. Doch eine zwingende Kopplung gebe es nicht. Ob sich das durchhalten lässt? Für eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels sprechen eine Reihe von Gründen: Selbst ihre Kritiker sehen keinen geeigneten Nachfolger. Je später sie einen Verzicht erkläre, desto schwieriger werde es, einen Nachfolger aufzubauen.

Hinzu kommt die Kanzlerin selbst. Noch ist die ihr zugeschriebene Flüchtlingskrise nicht bewältigt. Das Friedensprojekt EU wackelt - nicht zuletzt wegen der Uneinigkeit als Konsequenz aus Merkels Flüchtlingspolitik. Da könne die Kanzlerin kaum von Bord gehen, glauben sie in ihrer Partei. Merkel habe selbst im engeren Umkreis noch nicht angedeutet, wie sie sich entscheiden werde, heißt es in Unionskreisen. Es gebe aber keinerlei Anzeichen, dass sie nicht erneut antrete.