„Anschläge wie in einem Kriegsgebiet“

Mannheim. Nach den Anschlägen am Samstagabend macht sich Hülya Ayaglar (Bild rechts) Sorgen - um ihre Bekannten und das Heimatland ihrer Eltern. Die Mannheimerin ist wie viele Mitglieder der türkischen Gemeinschaft unsicher, welche Auswirkungen die Ereignisse vom Wochenende haben werden. "Wir alle sind sehr traurig, die Anschläge machen uns betroffen. Zudem sind wir in Sorge, ob Verwandte oder Bekannte verletzt oder getötet wurden, die sich noch nicht gemeldet haben", berichtet das Mitglied des Migrationsbeirats der Stadt dieser Zeitung. In den kalten Wintermonaten sei die Türkei ein beliebtes Urlaubsziel, auch bei in Mannheim lebenden Türken.

"Istanbul ist im Dezember weihnachtlich geschmückt, und auch die Einkaufsmöglichkeiten locken viele gerade jetzt in die Stadt", sagt sie. "Die Lage in Istanbul scheint sehr angespannt zu sein, man kann sich nirgendwo sicher fühlen. Obwohl es kein Kriegsgebiet ist, gibt es Anschläge wie einem Kriegsgebiet", sagt sie. Wichtig sei jetzt, die Lage zu deeskalieren. "Wir wissen nicht, wie es hier weitergeht und ob es Aktionen wie Demonstrationen geben wird. Wir müssen auch hier unsere Gemeinschaft im Zaun halten, damit die Lage in Mannheim nicht eskaliert", meint Ayaglar.

"Ich bin tief betroffen, wenn ich die Berichte aus der Türkei höre, so einen Anschlag wünscht man sich nirgendwo", sagt Kenan Nalci (Bild rechts). Der Reisebüroinhaber fürchtet auch die Auswirkungen auf sein Geschäft. "Über Weihnachten wollen viele in die Türkei fliegen, doch nach solchen Anschlägen haben die Fluggäste natürlich Angst."

Nalci sieht einen Problemherd bei dem Umgang der Türkei mit Flüchtlingen. Seiner Einschätzung nach destabilisiere die Unsicherheit über deren Verbleib die Situation in der gesamten Türkei weiter. Deswegen seien jetzt auch Deutschland und die EU gefordert. "Europa muss die Türkei unterstützen, um eine gemeinsame Lösung zu finden und so die Lage in der Türkei zu entspannen", sagt Nalci. (Bilder: Tröster/Nalci)