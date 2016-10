Bedeutung über Leipzig hinaus

Eine der Klägerinnen: Claudia Menschel, ihr Mann Sven sowie deren dreijähriger Sohn Tobias in ihrer Wohnung in Markranstädt bei Leipzig.

Karlsruhe/Leipzig. Eltern haben Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie nach dem Ende der Elternzeit keinen Kitaplatz bekommen und darum ihren Job nicht ausüben können. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gestern in einem wegweisenden Urteil entschieden. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer streitet sich um was?

Claudia Menschel bekommt Anfang 2013 einen Sohn. Sie und ihr Mann Sven bemühen sich schnell um einen Kita-Platz, weil sie Anfang 2014 wieder arbeiten will. Sie telefonieren, schreiben mit unzähligen Kindergärten, gehen vorbei, bekommen aber nur Absagen. Claudia Menschels Arbeitgeber drängelt, er will wissen, wann sie zurückkommt. Endlich hat sie Glück, findet einen Platz. Doch muss sie gut zwei Monate länger als geplant zuhause bleiben. Das macht sich auf dem Konto bemerkbar: Ihr Verdienstausfall beläuft sich auf 2200 Euro. Sie verklagt die Stadt Leipzig.

Wie ist die Kinderbetreuung geregelt?

Claudia Menschel geht es auch ums Prinzip. Denn eigentlich gibt es seit dem 1. August 2013 für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. So soll es Eltern leichter gemacht werden, Kinder und Beruf miteinander zu vereinbaren. Niemand hat einen Anspruch darauf, dass sein Kind in einer bestimmten Kita aufgenommen wird. Auch ist eine Ganztagsbetreuung nicht garantiert. Doch in Leipzig überhaupt einen Platz zu finden, das ist im Jahr 2013 für Menschel nicht möglich. Dabei hat sie früh angefangen zu suchen. Und beim Jugendamt hat sie sich auch gemeldet.

Haben Eltern ein Recht auf den Kitaplatz?

Für Familie Menschel geht es hin und her. Das Landgericht Leipzig spricht ihr das Geld zu. Doch die Stadt geht erfolgreich in Berufung. Das Oberlandesgericht Dresden weist die Klage zurück. Zwar habe die Stadt ihre gesetzlichen Pflichten verletzt, einen Kita-Platz bereitzustellen, so die Richter. Einen Rechtsanspruch auf den Platz hätten aber nur die Kinder, nicht die Eltern. Deren Wunsch, wieder arbeiten zu gehen, sei vom Gesetz nicht geschützt. Entsprechend müsse die Stadt nicht für den entgangenen Lohn aufkommen, sondern nur für Mehrkosten einer privaten Betreuung, wenn die städtische fehlt. Dazu gibt es bereits ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Mit dieser Begründung wurden auch die Klagen von zwei weiteren Müttern in Leipzig abgewiesen. Die eine machte 4500 Euro geltend, die andere 7300. Alle drei Frauen legten Revision gegen die Urteile des Oberlandesgerichts Dresden ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) gab ihnen jetzt recht. Dem Gesetzgeber, so erklärte der BGH-Vorsitzende, sei es beim Anspruch auf Kitaplätze auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegangen. Eltern hätten Anspruch auf den Kitaplatz.

Wie hoch ist der Schadenersatz?

Noch ist der Fall für Claudia Menschel und ihre Mitstreiterinnen aber nicht erledigt. Schadenersatz bekommen sie nur, wenn nachgewiesen ist, dass die Stadt Leipzig den Mangel an Kita-Plätzen tatsächlich mit verschuldet hat. Auf klamme Kassen, erklärten die BGH-Richter, könne sich die Stadt nicht berufen. Fehlende Erzieher oder die Pleite einer Firma, die die Kita bauen sollte, könnten aber schon ein Grund sein. Das muss das Oberlandesgericht Dresden nun noch einmal verhandeln.

Hilft das Urteil auch anderen Eltern?

Die Entscheidung betrifft nicht nur die drei Frauen und ihre Familien. BGH-Urteile sind für die Rechtsprechung in ganz Deutschland maßgeblich. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet aber nicht mit einer Klagewelle. Es seien in den letzten Jahren knapp 450 000 neue Betreuungsplätze hinzugekommen, heißt es dort. Allerdings, so geben die Vertreter der Kommunen zu, sei das Angebot regional verschieden. In Städten mit großem Zuzug sowie in Universitätsstädten und in wirtschaftlich prosperierenden Großstädten könne es noch Engpässe geben. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) sagte: "Das Urteil zeigt: Wir müssen weitermachen beim Ausbau von Kitaplätzen."