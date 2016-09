„Besuch bei McDonald’s ist Luxus“

Mannheim. Salatgurken sind gerade wieder teurer geworden. Wenn Preise für Obst und Gemüse steigen, registriert das Tamara S. (Name von der Redaktion geändert) beim Einkaufen sofort, selbst wenn es nur Cent-Beträge sind. Denn sie tun ihr weh, nicht nur im Geldbeutel, sondern irgendwie auch im Herzen. "Für mich heißt das: Wieder mehr rechnen, wieder mehr sparen, um meine Kinder halbwegs gesund ernähren zu können. Und ihnen erklären, dass wir uns selbst Kleinigkeiten wie ein Überraschungsei künftig noch seltener leisten können", erzählt die alleinerziehende Mutter, die mit ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer neunjährigen Tochter im Mannheimer Stadtteil Schönau lebt.

Mehrere Kinder, kein Unterhalt

Leben an oder unterhalb der Armutsgrenze - das ist nicht nur für Tamara S. und ihre Kinder bitterer Alltag in Deutschland. Einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge wachsen im bundesweiten Durchschnitt immer mehr Mädchen und Jungen in Familien auf, die von staatlicher Grundsicherung leben.

In der Region lässt sich dieser Trend ebenfalls erkennen - auch wenn die Städte und Kreise unterschiedlich stark betroffen sind. Besonders hoch sind die Quoten - entsprechend ihrer Sozialstruktur - in Mannheim und Ludwigshafen. In beiden Städten verweist man auf Nachfrage unter anderem auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen man betroffene Familien unterstützt - von der Hilfe bei der Suche nach Arbeit bis hin zu Angeboten der Jugendhilfe.

Wie schwierig der Alltag für die Familien trotzdem oft ist, weiß Anke Modenbach. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Caritas in Mannheim und betreut unter anderem die Stadtteile Waldhof und Luzenberg, in denen viele Familien von Sozialleistungen leben. In ihre offene Sprechstunde kommen zahlreiche alleinerziehende Mütter - eine Gruppe, die auch der Bertelsmann-Studie zufolge ein besonders hohes Armutsrisiko hat. "Häufig haben die Frauen mehrere Kinder, sind selbst kaum ausgebildet, und die Väter zahlen keinen Unterhalt", sagt Modenbach. Die prekäre finanzielle Lage treffe die Kinder in vielen Bereichen. "Es gibt Mütter, die wissen ab Mitte des Monats nicht mehr, was sie ihrer Familie zu essen geben sollen", sagt sie. Dann verweist Modenbach an verschiedene Hilfsangebote wie beispielsweise die Tafeln.

Zur Entbehrung kommt Scham

Auch für viele andere wesentliche Dinge fehlten diesen Familien die finanziellen Mittel: "Das reicht vom Geld für den Kieferorthopäden oder die Brille bis hin zum Mitgliedsbeitrag für den Fußballverein oder die Gebühr für Nachhilfe." Verschärft würde das Problem in Städten wie Mannheim zudem durch die hohen Wohnkosten: "Viele Familien müssen mit ihren Kindern in schlechten Wohnungen leben und zahlen dafür trotzdem noch viel Geld. Für das restliche Leben bleibt dann noch weniger übrig."

Zu den Entbehrungen kommt häufig das Gefühl der sozialen Ausgrenzung. "Man schämt sich einfach, selbst wenn man nichts für die Situation kann", sagt Tamara S. "Ich versuche, das von meinen Kindern fernzuhalten. Aber natürlich gibt es auch für sie blöde Situationen, zum Beispiel, weil wir uns bestimmte Klamotten für sie nicht leisten können. Oder wenn sie nach den Ferien erzählen müssen, dass wir nicht in Urlaub waren." Daran sei finanziell überhaupt nicht zu denken. "Für uns ist schon ein Besuch bei McDonald's Luxus."