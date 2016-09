Bewegung zwischen EU und Türkei

Außenminister Miroslav Lajcak (Slowa-kei) versprüht Optimismus. © dpa

Brüssel. Die Drähte zwischen Ankara und Brüssel glühen. "Wir reden auf allen Ebenen miteinander", betonte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini gestern in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, wo die EU-Außenminister tagten und am Wochenende mit Ankaras Europaminister Ömer Celik zusammenkommen. Miroslav Lajcak, der slowakische Außenamtschef, sprach sogar von "Hoffnung auf Normalisierung". Tatsächlich gebe es Bewegung, bestätigten EU-Diplomaten.

Am Donnerstag hatte Parlamentspräsident Martin Schulz, einer der lautesten Kritiker des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, mit eben diesem zusammengesessen und ihm - offenbar in enger Abstimmung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel - bestätigt, es sei "beeindruckend, wie sich die Menschen in der Türkei dem Militär in den Weg gestellt haben". Eine Anerkennung, die offenbar wie Balsam wirkte. Inzwischen wird sogar ganz offen darüber gesprochen, dass Ankara bereit sei, sich auch bei der umstrittenen Terror-Gesetzgebung zu bewegen - dem wohl größten Hindernis auf dem Weg zu einer Visaliberalisierung. ,,Die Türken sind sich völlig bewusst, dass sie alle 72 Bedingungen erfüllen müssen", bestätigte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, Elmar Brok.

In Brüssel scheint man gewillt, Ankara über den geplanten Beginn im Oktober hinaus mehr Zeit einzuräumen, um die Regeln EU-konform umzuarbeiten. "Von unserer Seite wird nicht gedrängt", meinte der für Erweiterungsfragen zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn. Einen Bonus oder gar "Ausnahmen" werde es allerdings nicht geben, erteilte Österreichs Außenamtschef Sebastian Kurz Spekulationen eine Absage, die EU werde dem Land vielleicht sogar entgegenkommen, um die visafreie Einreise sozusagen im Vorgriff auf eine spätere Anpassung des Terror-Gesetzes an die EU-Vorgaben zu ermöglichen.

Sollte Ankara auf Großzügigkeit der EU hoffen, sei das ein "Irrtum", hieß es nahezu einhellig bei den Außenministern. Mehr noch: Wenn die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten (sie tagen ohne Großbritannien) in zwei Wochen in Bratislava zusammentreffen, wird man wohl erst noch den österreichischen Wunsch nach Abbruch der Beitrittsverhandlungen für Ankara vom Tisch wischen müssen. Diese formellen Aufnahmeverhandlungen sind Bestandteil des Flüchtlings-deals, an dem offenbar die Türkei ebenso deutlich festhält wie die EU. Aber für ein Aus der Gespräche über eine Vollmitgliedschaft gibt es keine Mehrheit, nicht einmal eine kleine. Im Gegenteil: Einige Staaten unterstützen in diesen Tagen offen den Vorschlag von Schulz, ein neues Kapitel zu eröffnen und über Rechtsstaat und Meinungsfreiheit zu reden.

Zuckerbrot und Peitsche - das scheint die Linie der Gemeinschaft zu sein. Hinter verschlossenen Türen "machen wir strikt klar, wo die Türkei sich ändern muss, ehe es weitere Zusagen gibt, aber man redet deutlich offener und freundlicher miteinander", sagte ein hochrangiger Diplomat.