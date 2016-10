Bonn bangt um seine Beamten

Berlin/Bonn. Dienstag, 10.50 Uhr, Bonn: Bundesbauministerin Barbara Hendricks muss weg. Gerade hat sie in einer Pressekonferenz über die Aufteilung der Bundesministerien referiert. Jetzt muss sie weiter nach Berlin. Zweite Pressekonferenz, selbes Thema, rund 480 Kilometer Luftlinie. Schöner hätte die Beauftragte der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich Deutschlands Hauptstadt-Dilemma kaum illustrieren können.

Der Bericht, den die SPD-Ministerin erst in der Bundesstadt (Bonn), dann in der Bundeshauptstadt (Berlin) vorstellt, untermalt dieses Dilemma mit reichlich Zahlen. Das Ergebnis in drei Sätzen: Die Aufteilung der Ministerien in zwei Dienstsitze erschwert die Arbeit. Der Region Bonn geht es trotz Abwanderung der Regierung gut. Aber der Trend nach Berlin könnte sich eher verstärken als abschwächen.

Appell an die Kanzlerin

Der doppelte Regierungssitz Von 14 Bundesministerien haben acht ihren ersten Dienstsitz in Berlin und sechs in Bonn. Zwei Dienstsitze haben sie alle. Ende 2015 arbeiteten von knapp 20 000 Beschäftigten aller Ministerien etwa 64 Prozent an der Spree und 35 Prozent am Rhein. Im Jahr 2015 gab es rund 20 700 "teilungsbedingte" Dienstreisen zwischen Berlin und Bonn. Rund 100 Beamte reisten mehr als 20 Mal. Eine deutliche Mehrheit der befragten Abteilungs- und Unterabteilungsleiter in Bonn und Berlin findet, dass die Teilung einen höheren Arbeitsaufwand bedeutet. dpa

Für Hendricks ist klar: "Bei ungesteuertem Fortlauf der Entwicklung wird sich die Verlagerung von Ministeriumsarbeitsplätzen verschärfen."

Politiker in der Region Bonn treten vehement für die doppelte Hauptstadt ein. Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) appellierte bereits an die Kanzlerin: "Bitte sorgen Sie dafür, dass weitere Umzugsdebatten gestoppt werden und das Berlin-Bonn-Gesetz nicht weiter ausgehöhlt wird." Auf Sridharans Einladung hin entstand im Juli auch ein Positionspapier der 320 000-Einwohner-Stadt und der nahen Landkreise. Die Forderung darin: Alle Ministerien, die noch ihren Erstdienstsitz am Rhein haben, müssen diesen auch behalten. Die Kosten stünden in einem "rentablen Verhältnis zu der effizient entwickelten Funktionalität und erheblich höheren Kosten, die für einen Komplettumzug nach Berlin aufgebracht werden müssten".

Hendricks, die ihren Wahlreis im nordrhein-westfälischen Kleve hat, besteht darauf, nie einen Komplettumzug gefordert zu haben. Einige hatten sie so verstanden, als sie im Herbst 2015 sagte: "So wie es ist, kann und wird es nicht bleiben." Nun geht es ihr darum, "Rationalität in die Debatte" zu kriegen. "Dass es hier oder da Vorstellungen gibt, die durch die Tatsachen nicht gedeckt sind, das ist nicht zu bestreiten."

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD hinter das Berlin/Bonn-Gesetz gestellt. Vielleicht löst sich das Problem von selbst, im Fazit des Berichts steht: "Drei Viertel der gegenwärtig am Dienstort Bonn beschäftigten Mitarbeiter/-innen werden in den kommenden rund 20 Jahren in den Ruhestand gehen."