Der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier hat seine Unterstützung für Merkel bekräftigt. Er sei dafür, dass die Kanzlerin und CDU-Parteichefin noch einmal antrete und würde sich sehr freuen, wenn es am Sonntag von ihr eine entsprechende Zusage gäbe, sagte Bouffier dem "Mannheimer Morgen" (Samstag-Ausgabe).

"Für Deutschland und Europa wäre es gut, wenn eine so hoch angesehene Politikerin wie Merkel gerade in so schwierigen Zeiten weiter in der Verantwortung bleibe", fügte Bouffier hinzu. (red)