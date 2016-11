Briten zieht es auf den Kontinent

Mannheim. "Ich vermisse den englischen Humor", sagt die Britin Caroline Ann Simpson (kleines Bild) lachend - und verstummt danach direkt wieder. Die Volksentscheidung zum Brexit hat sie zu einer großen Entscheidung veranlasst: ihr Heimatland aufzugeben und sich in Deutschland einzubürgern. In diesem August hält die 50-Jährige ihren deutschen Pass in den Händen. "Ich hatte nicht geglaubt, dass es so kommen würde, aber Sorgen habe ich mir trotzdem gemacht - und deshalb wollte ich mich hier einbürgern."

Am 23. Juni dieses Jahres hatte die Mehrheit der britischen Bürger für den Brexit - und somit gegen die Europäische Union gestimmt. Für Simpson war das der Grund, sich in Deutschland einbürgern zu lassen. Vor 23 Jahren haben deutsche Freunde die nun selbstständige Gesangslehrerin, Sängerin und Autorin neugierig auf die Bundesrepublik gemacht. Deshalb ist sie von der Insel in das beschaulichen Weindorf Erpolzheim in Rheinland-Pfalz gezogen. Ein Weg zurück zu ihrem Heimatland scheint für sie momentan undenkbar zu sein. Für zu schwerwiegend hält sie die Volksentscheidung gegen die Europäische Union: "Das war ein großer Fehler." Gerne hätte Simpson dagegen gestimmt, aber da sie schon mehr als 15 Jahre nicht mehr im Vereinten Königreich lebt, hat sie ihr Wahlrecht verloren.

Warten auf Austrittsprozess

Noch in dieser Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gemacht, dass es keine Sonderregelungen für Großbritannien vor der Einleitung des Brexit-Prozesses geben wird. Für Simpson besteht durch den deutschen Pass nun aber kein Grund zur Beunruhigung mehr. Die britische Premierministerin Theresa May hatte Anfang der Woche gesagt, sie hoffe auf eine schnelle Abmachung zur Regelung der Rechte von Briten in Europa - und auch von Europäern im Vereinigten Königreich. Diese werden vom EU-Rat aber erst mit dem Start der offiziellen Austrittsverhandlungen diskutiert. Und so lange Großbritannien den EU-Austritt nicht offiziell beantragt, ist die Zukunft der britischen Bürger in Europa ungewiss.

Simpson findet eine Volksentscheidung grundsätzlich gefährlich: "Besonders wenn die Stimmung gerade so negativ ist. Außerdem wurden viele nicht richtig informiert. Wenn es eine zweite Abstimmung geben würde, wäre der Ausgang anders. Viele Briten sind nicht wählen gegangen, weil sie sich sicher waren, dass der Brexit abgelehnt wird." Das Bild, das Simpson von ihrer ersten Heimat hat, bestätigt eine Bertelsmann Studie. In Großbritannien leben demzufolge mit 64 Prozent sogar EU-weit die meisten Globalisierungsoptimisten.

Dass die Anzahl der Einbürgerungsanträge bei den Behörden nach der Brexit-Abstimmung in die Höhe steigt, ist deshalb kaum verwunderlich. Beim Landkreis Bad Dürkheim, wo sich auch Simpson eingebürgert hatte, gingen bereits zwischen zehn und 15 Anträge ein. Zum Vergleich: In den Jahren 2012 bis 2016 wurden nur zwei britische Bürger vom Amt für Migration und Integration eingebürgert.

Auch in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ist das Referendum zu spüren. In Mannheim gab es in diesem Jahr 15 Anträge von Briten auf eine deutsche Staatsbürgerschaft. Davon neun nach dem Referendum. Im vergangenen Jahr gab es dagegen keinen Einzigen. In Ludwigshafen wollte sich 2014 niemand aus Großbritannien einbürgern lassen. 2015 dann zwei Personen und in diesem Jahr drei. Mit 44 Briten ist Heidelberg der Spitzenreiter bei den Anträgen. In den vergangenen Jahren gab es dagegen keinen. Die bundesweiten Zahlen hat das Statistische Bundesamt für dieses Jahr noch nicht erhoben. Hermann Schmitt ist Forscher beim Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Zudem lehrt er auch in Manchester und bekommt die Spaltung der Menschen mit. "Die eine Hälfte freut sich darüber, die andere bekommt Angst kulturell und ökonomisch abgehängt zu werden." Er selbst habe keine Angst um seine Arbeit in Großbritannien. "Die Hochschulen sind klar für Europa und gegen den Brexit. Das wird sie vermutlich nicht betreffen - und auch keinen deutschen Studenten, der ein Auslandssemester machen will."

Pass wird nicht entzogen

Simpson ist sich da nicht so sicher. Sie hatte nicht geplant, für immer in Deutschland zu bleiben, aber "die europäische Solidarität fehlt in England, die findet man in Deutschland stärker." Außerdem habe sie sich hier so gut eingelebt, dass sie sich freut, im nächsten Jahr zum ersten Mal auch endlich wählen zu dürfen. "Es ist einfach blöd, wenn man hier lebt und nichts mitbestimmen kann." Und - sie ist in einer sehr guten Position: "Ich darf meinen britischen Pass behalten." Bild: privat