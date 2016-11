Britischer Außenminister Johnson zu Antrittsbesuch in Berlin

Außenminister Boris Johnson am Dienstag vor einer Kabinettssitzung in London. Foto: Will Oliver

Berlin (dpa) - Mehr als vier Monate nach dem britischen Referendum für einen Austritt aus der Europäischen Union kommt Außenminister Boris Johnson heute zum Antrittsbesuch nach Berlin.

Auf dem Programm stehen Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU). Wichtigstes Thema ist das britische Vorhaben, die EU zu verlassen.

Dabei geht es auch um die Entscheidung der britischen Justiz vom Donnerstag, wonach London vor dem offiziellen Austrittsgesuch an die Europäische Union das nationale Parlament befragen muss. Johnson gehört zu den wichtigsten Befürwortern des Brexit. Die Bundesregierung erwartet weiterhin, dass das Gesuch ohne weitere Verzögerungen Anfang 2017 bei der EU eingeht.

Normalerweise finden solche Antrittsbesuche zwischen Außenministern wichtiger Partnerländer früher statt. Johnson und Steinmeier hatten sich in den vergangenen Monaten aber schon mehrfach gesehen. So war der konservative Politiker Anfang September bei einem Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Potsdam.