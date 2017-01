Britischer EU-Botschafter wirft hin

Der britische Ex-Botschafter bei der Europäischen Union, Ivan Rogers. © dpa

London. Überbringer unangenehmer Botschaften haben seit jeher einen schweren Stand. Das bekam in den vergangenen Monaten auch Großbritanniens EU-Botschafter Sir Ivan Rogers zu spüren, der nach dem Brexit-Votum für viele EU-Gegner nicht genügend Optimismus verbreitet habe. Überraschend zog er nun seine Konsequenzen und gab seinen Posten in Brüssel auf.

Der Rücktritt des erfahrensten EU-Kenners des Landes ist ein Paukenschlag und offenbart die Krise, in der London steckt. Schon lange rumort es zwischen einigen der zur Neutralität verpflichteten Beamten und den konservativen Tories, die sich nicht auf eine Strategie für die Scheidung von Brüssel einigen können. Rogers kritisierte die Regierung nun scharf, was ungewöhnlich ist für einen Top-Diplomaten. Und so können seine Entscheidung und deren Folgen kaum überschätzt werden.

Diese dürften vor allem für Premierministerin Theresa May bitter werden. Denn Rogers hinterlässt eine riesige Lücke im Team Großbritannien, die laut Insidern so schnell nicht zu schließen ist. So kennt er etwa die europäischen Partner in Brüssel, die bald auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen werden, wie kein zweiter und weiß um die Vorgänge. Sein Entschluss stellt zudem May bloß: "Es zeigt, was wir alle schon wussten: Die Regierung hat keinen Plan", sagte Jonathan Powell, Tony Blairs ehemaliger Stabschef, gestern.

Abgesehen von dem ungewöhnlichen Schritt, dass ein Botschafter überhaupt zurücktritt, sorgte der Zeitpunkt für Verwunderung. Nur wenige Wochen vor dem geplanten Beginn des Austrittsprozederes gibt der Chefdiplomat, der seit sechs Jahren die britische Europapolitik gestaltet hat, auf. Am späten Dienstagabend fand dann eine Abschieds-E-Mail von Rogers an seine Mitarbeiter wohl nicht ganz zufällig ihren Weg an die Öffentlichkeit. Und in der kritisiert er unverblümt das Fehlen einer Strategie seiner Regierung für den anstehenden Austritts-Prozess. In London sei "ernsthafte Erfahrung bei multilateralen Verhandlungen Mangelware".

Frust wegen Sichtweisen

Aus Rogers' Worten ist viel Frustration herauszulesen, insbesondere über jene Politiker, die seine Warnungen über mögliche Fallstricke bei der Scheidung von der Gemeinschaft als Schwarzmalerei abtaten. Minister, die über die Positionen Großbritanniens entscheiden, bräuchten ein "detailliertes, ungeschminktes - selbst wenn das unangenehm ist - und nuanciertes Verständnis der Sichtweisen, Interessen und Antriebe der anderen 27 (EU-Staaten)."

In dem Brief schreibt Rogers, er hoffe, die Mitarbeiter der Vertretung in Brüssel würden weiterhin "schlecht begründete Standpunkte und konfuses Denken" infrage stellen. Das ist eine schallende Ohrfeige an all jene begeisterten Brexiteers, die seit Monaten das Votum feiern und meinen, die Union würde ihnen ein Freihandelsabkommen à la carte servieren. Doch wie gewohnt verschlossen die EU-Gegner auf der Insel Augen und Ohren. Rogers sei ein Pessimist, nicht neutral und zu nah dran an EU-Bürokraten, schimpften europaskeptische Politiker.

Warnungen an May

"Ein Glück, dass wir den los sind", polterte die rechtskonservative "Daily Mail" und forderte: "Wählt nun einen Diplomaten, der wirklich hinter dem Brexit steht." Das wiederum verbietet die geforderte Unparteilichkeit der Staatsdiener. Rogers geriet öffentlich in die Kritik der EU-Gegner, weil er im Dezember in einem Memo an Theresa May davor warnte, die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Gemeinschaft und Großbritannien könnten sich bis zu zehn Jahre hinziehen. Die Debatte auf der Insel in der EU-Frage wird seit Juni von den Brüssel-Gegnern bestimmt.

Überraschend schnell steht Rogers' Nachfolger fest: Neuer EU-Botschafter wird der Diplomat Tim Barrow. Er war von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland. Barrow übernehme seine neue Aufgabe bereits in der kommenden Woche, teilte ein Regierungssprecher gestern Abend mit. Barrow kann demnach auf eine 30-jährige Karriere als Diplomat zurückblicken.