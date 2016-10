Bühne frei für Horst Seehofer

München. Jetzt steht fest, was bislang nur vermutet wurde: Der CSU-Parteitag wird am kommenden Freitag und Samstag ohne ein Grußwort der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel über die Bühne gehen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bestätigte, das hätten die beiden Parteivorsitzenden entschieden. Damit ist die Bühne frei für die große Horst-Seehofer-Show: Sowohl am Freitag als auch am Samstag sind Reden des Vorsitzenden vorgesehen. "Seehofer", sagt einer, der es wissen muss, "sitzt fest im Sattel".

Kritik von Aigner

Die Abwesenheit der CDU-Chefin und Kanzlerin wird von der CSU heruntergespielt. Käme Merkel, würden sich die Medien auf ihren Auftritt konzentrieren und der Rest des Parteitags unter den Tisch fallen, wie die scharfen Resolutionen gegen die drohende "Linksfront" und ein nicht weniger scharfer Islam-Leitantrag.

Mit einem Hauch Kritik an Seehofer wagte sich die schon nicht mehr als Nachfolgerin gehandelte bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner aus der Deckung. Wie es aussehe, wenn "offene Sachfragen auf der Bühne" behandelt werden, habe man 2015 erlebt: "Das müssen wir nicht wiederholen". Aigner spielte damit auf den zehnminütigen Vortrag an, den Seehofer der Kanzlerin zur Flüchtlingspolitik im Anschluss an ihre Grußrede gehalten hatte.

Es gibt aber auch noch andere Themen, welche die CSU nicht auf offener Parteitagsbühne behandelt wissen möchte. Wer soll in Zukunft an der Spitze der CSU und des Freistaats Bayern stehen? Sollen beide Ämter in einer Person vereinigt bleiben? Muss der CSU-Vorsitzende in Berlin am Kabinettstisch sitzen? Über alle diese Fragen denkt der amtierende CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer seit Wochen laut nach. Zu oft und zu laut, grummelte es unlängst aus der Landtagsfraktion. Als Seehofer einmal nicht an einer CSU-Fraktionssitzung teilnahm, wagten junge Abgeordnete kritische Wortmeldungen über die "lauten Selbstgespräche" des Regierungschefs und Parteivorsitzenden. Am vergangenen Mittwoch beschwerte Seehofer sich über die "Unverschämtheit", ihn in seiner Abwesenheit anzugehen.

Die Stimmung in der CSU kurz vor dem Parteitag (4./5. November) ist nervös, es brodelt allerorten. Der Verlust des Landshuter Oberbürgermeister-Postens nach 47 Jahren bei einer Nachwahl hat nicht zur Beruhigung beigetragen. Doch paradoxerweise sind sich langjährige Mitstreiter und Beobachter einig: Auf dem großen Parteikonvent mit fast 1000 Delegierten dürfte es weder Überraschungen noch Eklats geben. Die Christsozialen wollen es unter anderem der Schwesterpartei CDU zeigen, wie geschlossen sie hinter Seehofers Flüchtlingspolitik stehen.

Keine ernsthafte Alternative

Gleichzeitig mehren sich die Friedenssignale gegenüber Merkel. Zwar beharrt Seehofer auf einer Flüchtlings-"Obergrenze" von 200 000 Menschen im Jahr, gleichzeitig hängt er den Streit niedriger. Auch früher schon hatte die CSU im Wahlprogramm "zwei oder drei Punkte", bei denen die Schwesterpartei nicht folgen wollte. In den letzten Wochen, sagte Seehofer dem "Spiegel", habe man sich angenähert. Für CSU-Experten kommt das nicht unerwartet: Zu Merkel als gemeinsamer Kanzlerkandidatin habe es nie eine ernsthafte Alternative gegeben.

Mit verstecktem Schmunzeln wurde auf der jüngsten Sitzung der Landtagsfraktion zur Kenntnis genommen, dass Seehofer bei seinen abstrakten Überlegungen niemals konkrete Personen im Auge gehabt haben will. Denn kaum einer in der CSU geht davon aus, dass die von Seehofer (im Gegensatz zu seiner früheren Ansicht) favorisierte Trennung von Ministerpräsidentenamt und Parteivorsitz nichts mit Finanzminister Markus Söder (CSU) zu tun hat. Söder macht kein Hehl daraus, dass er Seehofer in beiden Funktionen nachfolgen möchte. Jetzt aber steht - vorläufig - fest, dass Seehofer in einem Jahr das Amt des CSU-Vorsitzenden aufgeben will. Was nichts anderes heißen kann, als dass er - vorläufig - Regierungschef bleiben will. Keine Gelegenheit lässt Seehofer aus, um zu betonen, dass die Lage in Berlin 2017 ganz besonders kritisch wird. Da müsse der CSU-Vorsitzende, versehen mit einem Kernressort wie Inneres oder Finanzen, mit am Kabinettstisch sitzen.

Wenn Söder nach Höheren strebt, muss er erst einmal an der Spitze der CSU-Liste für die Bundestagswahl kandidieren und nach Berlin gehen. Weil er das partout nicht will, baut sich von Woche zu Woche stärkerer Druck auf.