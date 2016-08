„Bürgerliche Tünche längst verblasst“

Stuttgart/Berlin. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen kann sich bei einem Wahlerfolg am kommenden Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern vorstellen, auch Anträge der rechtsextremen NPD zu unterstützen, falls diese im Parlament bleibt. Damit ruft der Stuttgarter Landtagsabgeordnete ablehnende Reaktionen hervor.

Katarina Barley (SPD-General- sekretärin):

"Die Äußerungen von Herrn Meuthen sind entlarvend. Die AfD hat Gemeinsamkeiten mit Neonazis und Rechtsextremen. Die AfD macht eine Politik, die mit der Angst der Menschen spielt. Ihr Ziel ist die Spaltung unserer Gesellschaft. Das kann man sehr deutlich in den Wahlkämpfen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin beobachten. Die SPD steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir werden nicht zulassen, dass die Kälte von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen unser Land in hässliche Zeiten zurückführt."

Cem Özdemir (Grünen-Bundes- vorsitzender):

"Meuthens Äußerungen zeigen, dass die AfD jenseits des demokratischen Konsenses steht. Da wird selbst der Schafspelz gar nicht mehr angelegt. Den Wählerinnen und Wählern in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo muss klar sein, mit wem sie es da zu tun haben: ein Sammelbecken mit offen Rechtsradikalen. Es gibt zahlreiche Verbindungen zur NPD und ins rechtsextreme Milieu. Die AfD wird keine einzige Sorge und kein einziges Problem der Menschen lösen, sondern vergiftet unsere Demokratie."

Wolfgang Reinhart (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag):

"Das zeigt erneut die bewusste und beabsichtigte Grenzüberschreitung und Widersprüchlichkeit der AfD-Akteure und ihres Vorsitzenden. Nach außen geriert sich der Landesvorsitzende Meuthen als politischer Saubermann und will mit Antisemitismus und auch den Rechtsextremen nichts zu tun haben. Aber gleichzeitig wird offeriert, einen Pakt mit rechtsradikalen Kräften zu schließen. Statt sich klar abzugrenzen, fischt Meuthen lieber in rechtsextremen Gewässern. Dies ist politisch inakzeptabel."

Andreas Stoch (Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag):

"Meuthen und die AfD zeigen durch solche Aussagen, dass sie sich mit Rechtsextremisten verbrüdern und immer mehr aus dem demokratischen Spektrum verabschieden. Gerade die angebliche Abgrenzung von Antisemitismus und Extremismus, für die die Herr Meuthen in Baden-Württemberg stehen will, wird damit zum Märchen."

Emil Sänze (AfD-Abgeordneter im Stuttgarter Landtag):

"Ich bin verwundert über die Aussage von Herrn Meuthen. Das passt auch nicht zu unserer Parteisatzung, in der wir festgelegt haben, dass wir keine ehemaligen Mitglieder der DVU oder der NPD aufnehmen. Wir werden Herrn Meuthen fragen, wie es zu der Aussage gekommen ist. Auf der einen Seite gehen wir mit dem Antisemitismus-Vorwurf sehr kritisch um, auf der anderen Seite kommen dann solche Aussagen. Das ist widersprüchlich."

Wolfgang Kubicki (Vize der Bundes-FDP):

Herr Meuthen erweckt den Eindruck, die NPD sei eine Partei wie jede andere auch. Er tut dies alles, obwohl er weiß, dass der NPD ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängt. Er fischt nicht nur am rechten Rand, sondern er ist inzwischen selbst Teil des rechten Rands. Herr Meuthen kippt immer mehr in den rechtsextremistischen, ja sogar rechtsradikalen Bereich ab. Dass er sich so äußert, diskreditiert ihn auch als Gesprächspartner. "

Patrick Schnieder (Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz):

"Es ist kein Geheimnis, dass ein großer Teil der AfD-Funktionäre am rechten Rand zu Hause ist. Deshalb gibt es auch keine Zusammenarbeit zwischen der Union und der AfD. Am Sonntag hat zunächst der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern das Wort - er entscheidet über die künftige Zusammensetzung des neuen Parlaments in Schwerin."

Daniela Wagner (Landesvorsitzende der hessischen Grünen):

"Dass die rechtsextreme AfD keine Hemmungen hat, die rechtsextreme NPD zu unterstützen, überrascht nicht. Die bürgerliche Tünche der AfD ist schon längst verblasst. Sie kann nicht mehr verbergen, dass sie unter ,vernünftigen Vorschlägen' oft dasselbe versteht wie die NPD: Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homosexuellenfeindlichkeit und andere Symptome rückwärtsgewandter Ideologie."