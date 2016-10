CDU-Bundestagsabgeordneter Bleser will zu Spenden Stellung nehmen

Mainz. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser will sich in der kommenden Woche zu problematischen Spenden der CDU Rheinland-Pfalz äußern. Bleser, der auch Schatzmeister der Landespartei ist, werde sich am kommenden Dienstag zu "Unstimmigkeiten" der von 2008 bis 2015 über eine Anwaltskanzlei in Eisenach eingegangenen Spenden äußern, teilte die Partei am Samstag in Mainz mit.

Der CDU-Landesverband erhielt nach eigenen Angaben 2010 zwei Spenden von der Eisenacher Kanzlei über 9000 und 9500 Euro. Außerdem wurden dem Kreisverband Cochem-Zell von 2008 bis 2015 insgesamt 63 500 Euro von der Kanzlei überwiesen. "Die Annahme der Spenden war unzulässig", sagte Landesgeschäftsführer Jan Zimmer am Freitag. Nach einer Anfrage der Partei bei der Kanzlei habe sich gezeigt, dass die Spenden von unbekannten Dritten gekommen seien.

Die CDU informierte daraufhin Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und leitete die Spenden an das Bundestagspräsidium weiter - insgesamt 82 000 Euro. Die Eisenacher Kanzlei arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit dem ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss zusammen, der sich zurzeit vor dem Landgericht Bochum wegen Steuerhinterziehung verantworten muss - dies bestätigte am Freitagabend der Münchner Mauss-Anwalt Gero Himmelsbach. (dpa/lrs)