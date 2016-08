CDU rechnet 2017 mit Merkel

Julia Klöckner (li.) und Angela Merkel im rheinland-pfälzischen Wahlkampf. © dpa

Berlin. Viereinhalb Minuten lang rechnete CDU-Generalsekretär Peter Tauber gestern vor der Presse mit SPD-Chef Sigmar Gabriel ab. Gabriels Vorwurf an die Union, in der Flüchtlingskrise zögerlich gewesen zu sein, sei "eine bodenlose Unverschämtheit". Der Vizekanzler selbst lege in vielen Fragen einen "Eiertanz" hin, "der keine Augenweide, sondern nur schwer erträglich ist". Ein Ablenkungsmanöver von Tauber? Gabriels Attacken gegen die Union in einem Fernsehinterview am Sonntag sorgten bei der CDU-Präsidiumssitzung für Gesprächsstoff. Deswegen ging Tauber zum Gegenangriff über.

Parteitag im Dezember

Falls bezweckt, konnte er freilich nicht verhindern, dass auch ein anderes Thema des Wochenendes im Konrad-Adenauer-Haus zur Sprache kam: das der K-Frage bei der Union. Wann wird Angela Merkel verkünden, ob sie noch einmal als Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl 2017 antritt? Lässt sie sich Zeit bis zum Frühjahr? Kann sie sich dann aber im Dezember auf dem Parteitag in Essen als Vorsitzende wiederwählen lassen, ohne auch nur ein Wort über die Kanzlerfrage zu verlieren? Und ist sie nach einer Wiederwahl zur CDU-Chefin nicht automatisch gesetzt?

Das ist die derzeitige Diskussion in Berlin. Merkel selbst hat einmal mit Blick auf die SPD gesagt, es sei ein Fehler, wenn man Vorsitz und Kanzlerschaft trenne. "Eine formelle Verknüpfung gibt es nicht", räumte Tauber ein. Aber alle Beobachter sollten selbst beurteilen, "ob es eine gewisse Sinnhaftigkeit in einer Verknüpfung geben mag".

Intern rechnet man bei der Union fest damit, dass Merkel es noch einmal macht. Die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings eine "Scheindebatte", so die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner zu dieser Zeitung. "Sie ist die Bundeskanzlerin, sie regiert, und bis zur Wahl ist noch ein Jahr hin." Zähle man "eins und eins zusammen", laufe es selbstverständlich auf Merkel hinaus.

Andere führende Unionspolitiker machten sich ebenso dafür stark, dass Merkel bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 wieder antritt. Darunter die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Ein potenzieller Nachfolger ist ohnehin weit und breit in der Union nicht in Sicht. Außerdem wird aus den Gremien berichtet, dass die Kanzlerin alles andere als amtsmüde wirkt.

Gleichwohl gibt es noch einige Unbekannte in dem schwarzen K-Spiel. Da wäre die CSU. Ihre Unterstützung benötigt Merkel dringend. Aber wegen des Streits um die Flüchtlingspolitik kann sie sich ihrer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sein. CSU-Chef Horst Seehofer kritisierte gestern die Debatte über die politische Zukunft von Merkel: "Das ist eine dämliche Diskussion, die ganz gewiss nicht von der CSU geführt wird", sagte er am Rande einer CSU-Festveranstaltung im niederbayerischen Landshut. Es sei klar abgesprochen zwischen ihm und Merkel, dass die Personalfragen für die Bundestagswahl erst nach den Sachthemen geklärt werden sollten.

Dann wäre da noch die andauernde Unzufriedenheit mit Merkel in der CDU selbst. Ihre Kritiker sind zuletzt still gewesen, nun planen sie offenbar einen neuen Aufschlag. Nach Informationen unserer Redaktion will der konservative "Berliner Kreis", ein Zusammenschluss frustrierter CDU-Politiker, nach den beiden Landtagswahlen im September eine kritische Bestandsaufnahme von Merkels Politik vornehmen.