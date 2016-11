Chef-Diplomat dringend gesucht

Berlin. In Berlin dreht sich das Personenkarussell. Die "P-Frage", die die Spitzen der Regierungsparteien und die Beobachter des politischen Betriebs in Berlin seit Monaten beschäftigte, ist geklärt - Außenminister Frank-Walter Steinmeier soll Bundespräsident werden. Doch nun stellt sich den Koalitionären mindestens ebenso dringend die "A-Frage": Wer folgt dem ebenso erfahrenen wie beliebten Sozialdemokraten nach dessen Wahl zum Staatsoberhaupt am 12. Februar kommenden Jahres im Amt nach und wird für die Zeit bis zur Bundestagswahl im September neuer Außenminister und vertritt die Bundesrepublik auf der internationalen Bühne?

Fest steht bislang nur eines: Dem Sozialdemokraten Steinmeier wird ein Sozialdemokrat folgen. Die Forderung des außenpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, das Amt müsse an die Union fallen, gilt in Berlin als Einzelmeinung ohne Bedeutung. Denn in den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD wurde auch die Ressortverteilung verbindlich beschlossen. Das Auswärtige Amt fiel dabei, wie es seit Jahrzehnten Tradition ist, an den kleineren Koalitionspartner, die SPD. "Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den verantwortlichen Parteien", heißt es dazu auf Seite 185 des Koalitionsvertrags. Das heißt, über die Nachfolge Steinmeiers an der Spitze des Außenministers entscheidet einzig und allein die SPD, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer haben weder ein Vorschlags- noch ein Mitspracherecht, sondern müssen die Personalentscheidung des Koalitionspartners akzeptieren.

Auf die Einhaltung dieses Grundsatzes pocht SPD-Chef Sigmar Gabriel: "Es steht so im Koalitionsvertrag und wir werden ihn deshalb auch nicht ändern." Völlig offen ist allerdings noch, wer in das Ministerbüro im Auswärtigen Amt am Werderschen Markt einzieht. "Ich bin dafür, dass wir eine Frage nach der anderen klären", gab Gabriel als Parole aus.

In Berlin gelten zwei Szenarien als am wahrscheinlichsten.

Szenario eins

SPD-Chef Sigmar Gabriel kürt sich selber zum neuen Außenminister und verlässt das Wirtschaftsministerium. Sein Kalkül: Als Kanzlerkandidat der SPD und Herausforderer von Regierungschefin Angela Merkel kann er sich vor der Wahl mit dem Renommee des Amtes schmücken, das seinen Inhabern schon immer viel Ansehen und Popularität verliehen hat. Als oberster Diplomat des Landes, der hoch über den Niederungen der sonstigen Regierungspolitik steht, hat er die Möglichkeit, sich bei seinen Treffen mit den Mächtigen dieser Welt medienwirksam in Szene zu setzen und der Kanzlerin Paroli bieten zu können.

Politische Beobachter bezweifeln allerdings, dass Gabriel in den wenigen Monaten, die bis zur Wahl bleiben, durch den Ressortwechsel wirklich sein Image verbessern und davon profitieren kann. Ein weiterer Nachteil: Die SPD müsste für den Rest der laufenden Legislaturperiode noch einen neuen Wirtschaftsminister finden.

Szenario zwei

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, der Mitte Januar aus seinem Amt ausscheiden muss, weil dann nach einer Absprache die christdemokratische EVP-Fraktion den Präsidenten stellen darf, verlässt Brüssel und wechselt nach Berlin. Der überzeugte Europäer Schulz, der mit Gabriel eng befreundet ist und sich in den vergangenen Jahren auf der internationalen Bühne engagiert hat, ist bestens vernetzt und spricht mehrere Sprachen fließend. Er bräuchte nicht lange eingearbeitet werden, sondern könnte nahtlos die Amtsgeschäfte übernehmen und so das außenpolitische Profil der SPD stärken.

Fraglich allerdings, ob sich Schulz auf dieses Wagnis einlässt, da er aus dem Europaparlament ausscheiden müsste und auch kein Bundestagsmandat hätte. Schulz selber hält sich bedeckt und lässt über seine Vertrauten streuen, dass er seinen Platz in Brüssel sehe, nicht in Berlin. Andere Sozialdemokraten hingegen entwerfen bereits ein anderes Szenario: Komme es im Herbst kommenden Jahres zu einer Fortsetzung der großen Koalition mit der Union, könne Schulz als Außenminister im Amt bleiben und vier Jahre später, 2021, Kanzlerkandidat der SPD werden.