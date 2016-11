China will von Trump profitieren

Hongkong. "Ich bin kein Isolationist", erklärte Donald Trump, noch bevor er zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Er befürworte freien Handel. Aber der müsse dann auch fair sein. Das Freihandelsabkommen TPP, die Transpazifische Partnerschaft, erfüllt diese Voraussetzung seines Erachtens nicht. Gleich am ersten Tag im Weißen Haus, sagte er, wolle er das mühsam ausgehandelte Abkommen aufkündigen.

Auf der anderen Seite der Erdhalbkugel gibt es ein Land, dem ein solcher Schritt gelegen kommen würde: China. "Die Chinesen lecken sich schon die Finger", meint der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer. In der Tat versprach Chinas Präsident Xi Jinping: "China wird seine Türen nicht vor der Welt verschließen, sondern sie mehr öffnen." Es existiert schon eine Art Gegen-Abkommen zu TPP, das China nämlich ausgeschlossen hätte: die sogenannte Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Dazu gehören Australien, Indien und zehn südostasiatische Länder wie Thailand, Malaysia und Indonesien, die zusammen ein Drittel des Welthandels stellen. Die USA sitzen bei den Verhandlungen nicht am Tisch.

Ob TPP oder RCEP - es geht bei den Abkommen nicht nur um Zölle, Investitionen und Umweltstandards. Ein zentraler Punkt ist der geopolitische Einfluss. Für die USA unter dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama war TPP ein Bestandteil der "Asia-Pivot"-Strategie, um die "Bindung der Pazifikstaaten an Amerika" zu stärken und der "Sogwirkung des chinesischen Marktes" entgegenzuwirken, wie Hanns Günther Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt.

Zugang zu Rohstoffen

In der RCEP-Freihandelszone wiederum hätten die Chinesen das Sagen - und die Amerikaner wären dauerhaft außen vor. Und nicht nur das: "Die USA verlieren Einfluss und Glaubwürdigkeit in der Region, da ihre Verlässlichkeit und Führungskraft in Frage stehen", sagt Mikko Huotari vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Er ist überzeugt: "Die chinesische Führung wird das Vakuum nutzen."

Peking bringt sich schon seit Jahren - und vielfach unbemerkt vom Westen - an diversen Punkten der Welt in Stellung: Das Land besiedelt Riffe und kleine Inseln im Südchinesischen Meer, um so die Hoheitsansprüche über diese wichtige maritime Verbindung geltend und sichtbar zu machen; dass der Ständige Schiedshof in Den Haag diese Ansprüche für ungültig erklärt hat, wird weitgehend ignoriert. Da werden Milliarden in Entwicklungshilfe in Afrika investiert, aber dies geschieht keineswegs selbstlos. Im Gegenzug erhält China Zugang zu Rohstoffen wie Öl oder Kupfer, die das Land dringend benötigt. Da rücken die Chinesen weiter gen Osteuropa vor, in dem sie sich regelmäßig auf der eigens gegründeten Plattform 16+1 mit mittel- und osteuropäischen Staaten wie Ungarn, Polen und Serbien treffen, die sie mit ihren Milliarden schweren Investitionsfonds umgarnen und versprechen, die infrastrukturschwachen Regionen im Osten der EU voranzubringen. Da gründen die Chinesen eine eigene Infrastrukturbank AIIB, die künftig der von den USA dominierten Weltbank bei der Finanzierung asiatischer Projekte Konkurrenz machen wird; auch Deutschland ist Mitglied bei der AIIB. Parallel dazu will China die Seidenstraße wiederbeleben. "One Belt, One Road" nennt Peking die Initiative, über die zwar mehr geredet wird, als dass sie tatsächlich realisiert würde. Die Vision demonstriert, wohin China strebt: an die Weltspitze. Der Aufkauf westlicher Technologiefirmen, die zunehmend Amerikaner und Europäer beunruhigt, gehört in das Konzept, sich von der Werkbank der Welt möglichst schnell ins Technologiezeitalter zu katapultieren.

TPP verliert an Wert

Was konkret aus dem TPP-Vertrag wird, ist ungewiss. "Ohne den Absatzmarkt USA verliert das Abkommen an Wert", sagt Experte Huotari. Als großen Verlierer sieht er Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und der engste Verbündete Washingtons in Asien, der Chinas Aufstieg seit Jahren mit großer Skepsis beäugt. "Japan wird sich in der Region neu aufstellen müssen." Noch hat Tokio die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass sich Trump umstimmen lässt. Der japanische Botschafter in Kanada, Kenjiro Monji, meinte jedenfalls: "Wir denken, es ist noch nicht ganz tot." Es sollten nun möglichst viele Staaten das Abkommen ratifizieren, vielleicht sende das ein "Signal" an Trump, seinen Slogan von "America First", Amerika zuerst, noch zu überdenken.