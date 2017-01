Correctiv soll auf Facebook Unwahres markieren

Menlo Park/Berlin/Essen. Das Recherche-Netzwerk Correctiv soll in Zukunft Falschnachrichten auf der Internetplattform Facebook kennzeichnen. Nach Angaben von David Schraven (Bild), dem Geschäftsführer des Teams, mit dem auch diese Zeitung eng zusammenarbeitet, werden die Nutzer des sozialen Netzwerks in die Bekämpfung von Unwahrheiten eingebunden. Facebook stand jüngst verstärkt in der Kritik, nachdem sich häufig Falschnachrichten (englisch: fake news) und Verleumdungen über das soziale Netzwerk verbreitet hatten.

Gegen Beleidigungen, Unwahrheiten und Hasskommentare will die Bundesregierung strikter vorgehen: Die sozialen Netzwerke sollen verpflichtet werden, innerhalb von 24 Stunden auf Beschwerden zu reagieren, kündigte Unionsfraktionsvorsitzender Volker Kauder (CDU) am Wochenende an. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) werde dazu in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf mit Bußgeldkatalog vorlegen.

Im Bereich der Falschnachrichten sieht Schraven bei Facebook "erhebliche Probleme". Auf seine Initiative hin wurde ein Konzept erarbeitet. "Nutzer, die am Wahrheitsgehalt eines Textes zweifeln, können auf einen Knopf drücken. Kommt eine relevante Zahl zusammen, unterzieht Correctiv die Infos einer Fakten-Prüfung", erläutert Schraven. Bestehen begründete Zweifel, wird die Veröffentlichung mit einer Warnung versehen. Wird der Inhalt geteilt, bleibt der Hinweis sichtbar.

Probleme sieht Schraven in der Masse der Falschnachrichten. So könne es passieren, dass sein mindestens zwölfköpfiges Team wegen der hohen Zahl mit der Überprüfung nicht hinterherkomme.

Gegendarstellungen zu Texten, die als falsch bewertet wurden, werde es vorerst nicht geben. Das vorwiegend aus Stiftungsgeldern finanzierte Correctiv-Team bekommt von Facebook zunächst kein Geld. "War der Test erfolgreich, beraten wir über die langfristige Finanzierung", so Schraven. (Bild: Mayr)