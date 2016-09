CSU erhebt drastische Vorwürfe

München/Stuttgart. Die "Union" sollte jetzt "Geschlossenheit" zeigen, hatten führende CDU-Politiker erbeten und damit die Schwesterpartei CSU gemeint. "Politiker sollen sich in ihrer Sprache mäßigen", riet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag. Was die Bayern von solchen Appellen halten, zeigten sie einen Tag später. In einer sicher nicht zufällig an die Öffentlichkeit gelangten Beschlussvorlage für die heute in Schwarzenfeld beginnende CSU-Vorstandsklausur formulieren die Christsozialen drastisch wie nie zuvor, was aus ihrer Sicht in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik alles falsch läuft. "Wir sind dagegen, dass sich unser weltoffenes Land durch Zuwanderung oder Flüchtlingsströme verändert", steht darin.

Gesetzliche Obergrenze

Nicht überraschend ist die Forderung nach Einführung einer gesetzlichen Obergrenze von 200 000 einreisenden Flüchtlingen pro Jahr als "Obergrenze für gelingende Integration". Die CSU erneuert zudem ihren zwischenzeitlich nicht mehr erwähnten Vorschlag, an den lückenlos zu überwachenden deutschen Grenzen "Transitzonen" einzurichten, in denen das Bleiberecht eines Ankömmlings festgestellt werden soll. "Wer kein Bleiberecht hat, wird direkt aus der Transitzone zurückgewiesen". Man wolle Integrationsbereitschaft von Zuwanderern "stärker einfordern als bisher".

Als Integrationshindernis habe sich die doppelte Staatsbürgerschaft erwiesen, die wieder abgeschafft werden müsse. "Wer zu uns kommen will, hat sich nach uns zu richten", steht in der Vorlage, die zweifellos die Zustimmung des Vorstands finden wird. Für die CSU bedeutet das auch die Absage an die Vollverschleierung. "Die Burka", heißt es in der Vorlage, sei "eine Uniform des Islamismus, ein maximales Integrationshindernis und (...) ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Wer auf Burka und Niqab nicht verzichten möchte, sollte sich ein anderes Land aussuchen".

Im selben Ton geht es weiter: Nicht toleriert würden islamische Friedensrichter, Kinder-, Mehr- und Zwangsehen, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der "Kultursensibilität". "Multikulti-Sonderformate" wie gesonderte Badezeiten für Muslime dürfe es ebenfalls nicht geben. Die CSU dulde auch nicht, dass der Kontakt zu Ärztinnen, Polizistinnen oder Lehrerinnen aufgrund ihres Geschlechts verweigert werde.

Rechter Zungenschlag

SPD-Vize Ralf Stegner meinte dazu, die CSU versuche "die AfD zu umarmen, indem sie deren Rhetorik übernimmt". Der CSU-Zungenschlag sei von den Rechtspopulisten kaum mehr zu unterscheiden.

Indessen sieht Christian von Stetten, Mitglied im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Kanzlerin schlecht beraten. "Warum die Berater der Kanzlerin empfehlen, die Kursänderung in der Flüchtlingspolitik nicht auch öffentlich als Kursänderung zu benennen, ist mir ein Rätsel", sagte von Stetten dieser Zeitung.

In der Schublade der bayerischen Staatskanzlei ruht immer noch eine Verfassungsklage gegen die Bundesregierung wegen der Grenzöffnung im vergangenen Jahr. Möglicherweise könnte es als weitere Eskalationsstufe wieder hervorgeholt werden, wenn die anstehende Wahl in Berlin für die Union ähnlich "desaströs" (Parteichef Horst Seehofer) ausgeht.