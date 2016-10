Das Geschäft läuft blendend

Mannheim. Schon wieder steigen die deutschen Rüstungsexporte - und die Opposition ist empört. "SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hält sich weder an seine eigenen Ankündigungen noch an die strengen Rüstungsexportrichtlinien", sagt Franziska Brantner, die Heidelberger Grünen-Bundestagsabgeordnete, dieser Zeitung. Und ihr Mannheimer Parlamentskollege Michael Schlecht von der Linken sekundiert auf Anfrage: "Die Rüstungsexporte müssen endlich sinken anstatt steigen." Dagegen freut sich Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) laut Deutsche Presse-Agentur darüber, dass Gabriel beim Thema Rüstungsexporte in der Realität angekommen sei. "Es wäre schön, wenn die SPD bei solchen Themen wie Rüstungspolitik in Zukunft nicht so tun würde, als habe sie allein die Moral gepachtet", sagt er.

Gesamtvolumen steigt weiter

Ein vergiftetes Lob für Gabriel. Als dieser erst einige Wochen im Amt war, tönte er noch: "Ich stimme Helmut Schmidt zu. Es ist eine Schande, das Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört." Mit der SPD werde sich das aber ändern, versprach er. Leider ist aber in der Praxis das Gegenteil eingetreten: 2015 verdoppelten sich die Ausfuhrgenehmigungen auf 7,56 Milliarden Euro im Vergleich zu 2014.

Aber auch im ersten Halbjahr 2016 ist die Tendenz steigend. Das belegt der aktuelle Ausfuhrbericht, den das Bundeskabinett gestern verabschiedete: Die Regierung gab grünes Licht für den Export von Waffen und Ausrüstung in Höhe von 4,03 Milliarden Euro. Immerhin eine halbe Milliarde mehr als im Vorjahreszeitraum. Ein Viertel des Gesamtvolumens entfällt dabei auf die Ausfuhr einer Fregatte nach Algerien. Die Herstellung sei bereits 2012 von der Vorgängerregierung genehmigt worden, heißt es in dem Bericht.

Lamers verteidigt Vizekanzler

Genau so hatte Vizekanzler Gabriel bereits im Vorjahr argumentiert. Damals erklärte er den Anstieg ebenfalls mit Sonderfaktoren wie der Lieferung von vier Tankflugzeugen an das Nato-Mitglied Großbritannien (1,1 Milliarden Euro) und der Ausfuhr von Kampfpanzern und Haubitzen nach Katar (1,6 Milliarden). Das Emirat soll wie Saudi-Arabien angeblich die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sponsern. "Gabriel beruft sich ständig auf Altlasten der früheren schwarz-gelben Bundesregierung. Ein reines Ablenkungsmanöver, er ist ja schon drei Jahre im Amt", kritisiert Schlecht.

Besonders die Geschäfte mit Saudi-Arabien sind der Opposition ein Dorn im Auge. "Statt Rüstungsexporte dorthin endlich zu stoppen, schraubt die Bundesregierung die Lieferungen an das kriegführende und menschenverachtende Regime ohne jedes Verantwortungsgefühl wieder hoch", sagt Brantner. Riad hat im Jemen in den Bürgerkrieg eingegriffen.

Der Heidelberger CDU-Verteidigungsexperte Karl A. Lamers weist die Kritik der Opposition dagegen zurück: "Der Bundessicherheitsrat hat bei seinen Entscheidungen sorgfältig abgewogen, ob der Export eines Rüstungsgutes vertretbar ist, und dabei auch strategische Erwägungen berücksichtigt", sagt er. Und er ergänzt: "Die Ausfuhren in Staaten außerhalb der Nato sind rückläufig, und 34 Anträge auf Ausfuhr wurden von der Regierung nicht genehmigt." Außerdem seien weniger Kleinwaffen exportiert worden.

"Öl ins Feuer"

Das stimmt alles. Aber auch beim Rüstungsexportbericht kommt es aufs Kleingedruckte an. Fünf der zehn wichtigsten Zielländer deutscher Rüstungsexporte lagen im ersten Halbjahr in Spannungsregionen: die Türkei (sie rückte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 25. auf den achten Platz vor), Algerien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südkorea. "Es brennt in Krisenregionen, und wir gießen Öl ins Feuer", ärgert sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in der "Passauer Neuen Presse".

Sogar der Hinweis auf die abgelehnten Waffengeschäfte als Beleg für die restriktive Rüstungsexportpolitik hat einen Haken: Das Volumen beträgt 9,6 Millionen Euro. Dies ist ein Klacks verglichen mit dem Gesamtwert der Ausfuhren.

Selbst der geringe Rückgang der Kleinwaffen-Verkäufe - von 12,4 Millionen auf 11,6 Millionen Euro - hat eine Kehrseite. Denn die Exporte von Munition verzehnfachten sich insgesamt. Auch die Ausfuhren in Drittländer außerhalb der EU und der Nato verdoppelten sich. Der Hinweis des Wirtschaftsministeriums, der Anstieg gehe auf Lieferungen an die USA zurück, dürfte die Kritiker nicht beruhigen. Denn Waffen gibt es dort ja schon in Massen.