Leimen/Mannheim. Die Bürger aus Leimen hat schon aufgewühlt, dass offenbar ein Terrorist des Islamischen Staates (IS) unter ihnen gelebt hat. Fast zwei Jahre lang, bis er im Juni vergangenen Jahres festgenommen worden war. Dass K., 31, nach jüngsten Angaben des Bundesgerichtshofs (BGH) sogar Sprengwesten besorgen sollte, von dieser friedlichen Stadt aus, "das hat mich geschockt", sagt Oberbürgermeister Hans D. Reinwald (Bild) dieser Zeitung.

Die Vorgeschichte geht so: Im Juni 2016 flog eine Terrorzelle des IS auf. Anführer A., 29, hatte sich in Paris gestellt. Er brachte die Ermittler auf die Spur dreier Männer in Asylunterkünften in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg - und Baden-Württemberg.

Treffpunkt Heidelberg

Die vier Verdächtigen sollen einen Anschlag auf die Altstadt in Düsseldorf geplant haben. Erst Bomben, dann Schüsse. Vorzugsweise an einem Freitag oder Samstag - dann, wenn in der Altstadt viel los ist. Sie sollten möglichst viele flüchtende Menschen erschießen und sich (...) schließlich ebenfalls in die Luft sprengen", heißt es in dem Beschluss des BGH über die Verlängerung der Untersuchungshaft der vier Männer aus Syrien. Es sind fast 20 Seiten über hasserfüllte, fanatische Menschen. Am 10. Februar 2016 wollten sie in Heidelberg ihren tödlichen Plan besprechen. Es sollte um "die Lagerung der Sprengstoffe und deren Transport nach Düsseldorf" gehen. Doch zu dem Treffen kam es nicht mehr.

Über den Verdächtigen K. heißt es in dem Dokument des Bundesgerichtshofs, er sei "nicht bloß tatgeneigt, sondern unbedingt dazu entschlossen" gewesen. Ein vermeintlicher Terrorist und Anhänger des IS soll sich in Leimen auf einen Anschlag vorbereitet haben, ausgerechnet.

Für Reinwald, seit etwas mehr als einem halben Jahr Oberbürgermeister, ist es ein Einzelfall. Terrorverdächtige könnten ebenso in jeder anderen Stadt leben. "Das hat direkt mit Leimen überhaupt nichts zu tun", hebt er hervor. Reinwald sagt klar, dass die Stimmung in Leimen keine schlechtere geworden ist, seit der Terrorverdächtige dort im Juni vergangenen Jahres festgenommen wurde.

Eine Sprecherin des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sagt dieser Zeitung, die Ermittlungen gegen die vier Männer dauerten an. Bei hinreichendem Tatverdacht werde Anklage erhoben. Weitere Angaben macht sie nicht. Weder zum geplanten Treffen in Heidelberg im Februar 2016 noch zu den Sprengwesten, die K. besorgen sollte. Geheim bleibt ebenso, wo die verdächtigen Männer in Untersuchungshaft sitzen. Wann die Ermittlungen beendet sind, ist unklar. Bisher sind fast 60 Zeugen vernommen worden.

Auftrag von oben

Der Auftrag für den Anschlag in Düsseldorf soll jedenfalls direkt aus der Führungsebene des IS gekommen sein. Nach Angaben des BGH soll Anführer A. bei einem Treffen im syrischen Rakka nähere Anweisungen erhalten haben. Ein deutscher IS-Mann, der früher in Düsseldorf lebte, habe ihm dazu Orte auf einer Karte skizziert.

Bei Reinwald - bei vielen seiner Kollegen wohl auch - ist der Terror im Hinterkopf. Vor allem, wenn es um größere Veranstaltungen geht, vor allem seit dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit vielen Toten. Heutzutage komme man nicht mehr daran vorbei, sich Gedanken über die Sicherheit zu machen, sagt Reinwald. (Bild: Stadt Leimen)