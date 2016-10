Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Anwalt Hans-Christian Ströbele sieht in dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr schwere Versäumnisse der Justiz. Ströbele hat in den 1970er Jahren Mitglieder der RAF verteidigt und sich für bessere Haftbedingungen seiner Mandanten unter anderem in Stuttgart-Stammheim eingesetzt.

Herr Ströbele, der terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hat sich in einem Leipziger Gefängnis das Leben genommen. Ist das ein Versagen der Justiz-Mitarbeiter oder gar ein Justizskandal?

Hans-Christian Ströbele: Das ist ein schweres Versäumnis. Das darf nicht passieren. Die Justizbeamten müssen sicherstellen, dass sich gerade die Neuinhaftierten nichts antun können.

Hans-Christian Ströbele Der Politiker und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele (Bild) wurde 1939 in Halle an der Saale geboren. Im Mai 1969 gründete er gemeinsam mit Horst Mahler und dem späteren Berliner Verfassungsrichter Klaus Eschen das "Sozialistische Anwaltskollektiv" in Berlin. Ziel war es, Demonstranten der 68er-Bewegung zu verteidigen. Ab 1970 übernahm Ströbele die Verteidigung von RAF-Mitgliedern, darunter unter anderem Andreas Baader. Kurz vor Beginn des Stammheim-Prozesses wurde er wegen Missbrauchs der Anwaltsprivilegien von der Verteidigung ausgeschlossen. Politisch lässt sich Ströbele bei den Grünen im linken Flügel einordnen. Er galt als einer der schärfsten Kritiker des grünen Außenministers Joschka Fischer. Ströbele ist der einzige Bundestagsabgeordnete der Grünen, der ein Direktmandat erringen konnte. 2013 war er mit knapp 40 Prozent der stärkste Kandidat im Wahlkreis Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost. mpt (BILD: dpa)

Manche sagen, dass selbst eine Unterhose ausreicht, um sich damit zu erhängen. Kann ein Selbstmord in einem Gefängnis überhaupt verhindert werden?

Ströbele: Ja, das kann man. Es gibt spezielle Möglichkeiten, die sich danach richten, wie stark die Anhaltspunkte sind, dass die Person suizidgefährdet ist. In dem aktuellen Fall scheint es ja so zu sein, dass der Verdächtige eine Zeit lang sehr engmaschig überwacht wurde, aber das dann später geändert worden ist. Er war ja offenbar auffällig in der Haft. Das alles muss bewertet werden, und auch mit dem Pflichtverteidiger hätten Maßnahmen zum Schutz seines Mandanten besprochen werden müssen. Dann hätte es etwa die Möglichkeit gegeben, ihn in einer Zelle unterzubringen, in der es keine Aufhängmöglichkeiten gibt. Selbst Videoüberwachung wäre ein Weg gewesen.

Sie haben als Anwalt RAF-Mitglieder vor Gericht verteidigt, die sich später selbst in der Haft das Leben genommen haben. Gibt es Parallelen zu dem aktuellen Fall?

Ströbele: Nein, da gibt es überhaupt keine Parallelen. Was damals in der Haft passiert ist, ist bis heute in den meisten Fällen noch nicht völlig aufgeklärt. Aber auch aktuell ist natürlich die Frage: Was ist genau passiert? Darum muss jetzt sehr schnell ermittelt werden. Alle Personen, die die Aufgabe hatten, auf Dschaber al-Bakr aufzupassen, müssen befragt werden, auch der Richter, der den Haftbefehl erlassen hat, und der zuständige Staatsanwalt.

Die damalige RAF-Spitze hat gemeinsam mit ihren Anwälten immer wieder für bessere Haftbedingungen und auch weniger Überwachung im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim gekämpft. Letztlich nahmen sich Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Gudrun Ensslin im Oktober 1977 in der Haft das Leben. Wäre das durch eine engmaschigere Kontrolle verhindert worden?

Ströbele: Wir können das historische Geschehen jetzt nicht diskutieren. Es gibt dazu überhaupt keine Parallelen. Als die Gefangenen aus der RAF umgekommen sind, gab es eine staatlich angeordnete Kontaktsperre. Das geschah damals ohne jegliche rechtliche Grundlage. Der Kontakt zu Anwälten und Besuchern wurde einfach verboten.

Der Spagat scheint trotz der unterschiedlichen Fälle schwierig: Menschliche Haftbedingungen und trotzdem umfangreiche Überwachung des Häftlings, gerade, wenn er für weitere Ermittlungen benötigt wird - kann das gelingen?

Ströbele: Man muss unterscheiden: Wenn jemand neu inhaftiert ist, dann muss die Haftanstalt und die gesamte Justiz erst einmal klären, wie der Beschuldigte überhaupt auf den Umstand der Haft reagieren wird, wie er psychisch damit umgeht. Wenn es begründeten Anlass gibt, dass er sich etwas antut, dann muss die entsprechende Vorsorge getroffen werden. Wenn hingegen jemand lange, gar jahrelang in Haft ist, müssen andere Kriterien für die Haftbedingungen gelten.