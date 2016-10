Das Karussell der Kandidaten

Berlin. Am Donnerstag wurde beim Koalitionsgipfel nicht über die Frage des neuen Bundespräsidenten gesprochen - die Runde war zu groß. Angeblich wollen die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD das Problem bis Ende des Monats diskret unter sich klären. Die Bewerber stehen nicht gerade Schlange. Am 12. Februar 2017 findet die Wahl statt.

Wenigstens die Ausgangslage ist jetzt klar: Nur ein Kandidat der großen Koalition oder ein schwarz-grüner Bewerber hätte sicher eine Mehrheit. Die Bundesversammlung, die den Nachfolger Joachim Gaucks wählt, besteht aus 1260 Wahlfrauen und -männern, zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages, zur anderen Hälfte aus Entsandten der Landtage. Die absolute Mehrheit liegt bei 631. Sie ist in den ersten beiden Wahlgängen erforderlich.

Die Stärken der Parteien liegen bis auf kleine Unsicherheiten seit den letzten Landtagswahlen fest. Demnach könnte ein Bündnis aus CDU/CSU (etwa 542 Teilnehmer) und SPD (387) einen gemeinsamen Bewerber locker durchsetzen. Sonst nur noch die Union zusammen mit den Grünen (145). Eine rot-gelb-grüne Ampelkoalition käme wegen der schwachen FDP (33) nicht auf die erforderliche Mehrheit. Und auch einem gemeinsamen Kandidaten von Linken (94 Vertreter), SPD und Grünen würden noch fünf Stimmen fehlen.

Allerdings gilt im dritten Wahlgang, falls er nötig wird, die einfache Mehrheit. Hier kann viel passieren, zumal dann auch die 27 Stimmen der AfD oder die 31 von Piraten, NPD und anderen wichtig werden.

Folgende Konstellationen und Bewerber sind denkbar:

Ein Kandidat der großen Koalition aus der Politik

Norbert Lammert: Dieser Kandidat könnte noch am ehesten der 67-jährige CDU-Politiker sein. Gegen den Bundestagspräsidenten haben selbst eingefleischte Sozialdemokraten wenig einzuwenden; seine jüngste Rede bei der Einheitsfeier in Dresden wurde allenthalben gelobt. Problem: Lammert will angeblich nicht. Als er im Sommer vom Deutschen Brauerbund zum "Bierbotschafter" ernannt wurde, sagte er: "Das ist nicht das erste, aber das letzte bedeutende Amt, das ich in meiner politischen Laufbahn freiwillig annehme." Die Frage ist, ob das bierernst gemeint war.

Wolfgang Schäuble: Alternativ käme der Bundesfinanzminister (CDU, 74) in Frage, der aber von der SPD viel stärker als parteipolitischer Konkurrent wahrgenommen wird. Zuletzt machte Schäuble sich in den Reihen der Genossen unbeliebt, als er den Rücktritt von Justizminister Heiko Maas forderte. Außerdem ist er kaum jünger als Gauck (76), der auch aus Altersgründen aufhört.

Frank-Walter Steinmeier: Der SPD-Außenminister (SPD, 60) ist der beliebteste Politiker in Deutschland und daher der natürliche Kandidat. Auch in der Union hat man wenig gegen Steinmeier vorzubringen. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley und andere Sozialdemokraten werben bereits öffentlich für ihn und durchbrechen so das in der Koalition verabredete Schweigen. Steinmeier dürfte das gar nicht recht sein. Er würde nur antreten, wenn eine Mehrheit sicher wäre. Aber für die Unionsparteien als mit Abstand stärkste Kraft in der Bundesversammlung wäre die Wahl eines ausgewiesenen Sozialdemokraten kein guter Start ins Bundestagswahljahr. Bundeskanzlerin Angela Merkel steht unter Druck, so etwas zu vermeiden.

Steinmeier könnte sich theoretisch auch von SPD, Grünen und Linken im dritten Wahlgang ins Schloss Bellevue tragen lassen, wird aber wegen seiner Beteiligung an den Reformen der Agenda 2010 von den Linken als gemeinsamer Kandidat abgelehnt.

Ein Kandidat der großen Koalition von außen

Wolfgang Huber: Allen voran auf der Spekulationsliste steht der frühere EKD-Ratsvorsitzende Huber (74). Der frühere Heidelberger ist nicht mehr als Bischof aktiv. Aber auch er ist kaum jünger als Gauck.

Heinrich Bedford-Strohm:

Auch Hubers Nach-Nach-Nachfolger Bedford-Strohm (56) wird oft genannt. Beide gelten freilich als SPD-nah, beide vertreten vor allem in der Flüchtlingspolitik liberale Positionen, mit denen die CSU schwer leben kann.

Thomas Sternberg: Der 64-jährige CDU-Politiker fällt als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zwar in eine ähnliche kirchliche Kategorie, ist aber überregional als NRW-Landtagsabgeordneter kaum bekannt.

Andreas Voßkuhle: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts (52) wäre auch denkbar gewesen. Voßkuhle wurde von SPD-Chef Sigmar Gabriel schon gefragt - und sagte ab, zum zweiten Mal nach 2012.

Frank-Jürgen Weise: Neuerdings fällt der Blick auch auf den seitherigen Chef der Bundesagentur für Arbeit, der heute aufhört. Weise wird an diesem Samstag 65 Jahre alt, ist CDU-Mitglied und weit über alle Parteigrenzen anerkannt. Aber er ist mehr Manager als Politiker.

Jutta Allmendinger: Die renommierte Sozialwissenschaftlerin wird oft genannt. Die gebürtige Mannheimerin (60) ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Für Allmendinger spricht, dass dann erstmals eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden würde. Gegen sie spricht ihr SPD-Parteibuch.

Petra Roth: Die langjährige Frankfurter Oberbürgermeisterin und Präsidentin des Städtetages ist zwar in der CDU, aber mit 72 Jahren nicht mehr die Jüngste.

Ein Kandidat einer anderen Koalition

Katrin Göring-Eckardt: Im Falle einer schwarz-grünen Zusammenarbeit könnte die Wahl außer auf Lammert auch auf die grüne Fraktionschefin Göring-Eckardt (50) fallen. Sie ist Vizepräsidentin des Bundestages und EKD-Synodale.

Winfried Kretschmann: Oft genannt wird auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg - Kretschmann (68) ist freilich in Stuttgart unabkömmlich.

Kandidat eines rein linken Bündnisses

Navid Kermani: Für ein solches Bündnis, das aber in den ersten beiden Wahlgängen in der Minderheit wäre, wird immer wieder der Name des Schriftstellers Navid Kermani (48) genannt. Er ist Muslim und iranischer Abstammung. Seine Wahl wäre ein bemerkenswertes, aber auch konfrontatives Signal, das viele scheuen. Unklar ist, ob er überhaupt antreten würde.