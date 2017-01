Das Migrantenhotel als letzte Zuflucht

Jesús Ramírez ist ein abgeschobener mexikanischer Migrant, der vorübergehend im "Hotel del Migrante" in Mexicali an der Grenze zur USA lebt.

Mexicali. Wenige Meter von der US-Grenze entfernt steht zwischen Kneipen und Bordellen in der mexikanischen Stadt Mexicali ein Hotel aus den 1930er Jahren. Während des Baumwoll-Booms stiegen dort ausländische Unternehmer ab. Dann stand das Gebäude jahrzehntelang leer - bis die Organisation Ángeles sin Fronteras (Engel ohne Grenzen) daraus das "Hotel del Migrante" (Migrantenhotel) machte.

Ihr Gründer, Sergio Tamai, hatte beobachtet, wie seine aus den USA abgeschobenen Landsleute orientierungslos, hungrig und ohne Bleibe massenweise in Mexicali ankamen. "Ich konnte nicht glauben, dass sie von der Regierung keinerlei Unterstützung bekamen", sagt er. Also sprang Tamais Organisation in die Bresche. Als die "Engel" das verwahrloste Hotel im Januar 2010 wiedereröffneten, fehlte es dort allerdings an so ziemlich allem: Es gab weder Strom noch Wasser noch Betten. Angeboten wurden nur ein Ort zum Schlafen und eine Decke. "Trotzdem war es besser, als auf der Straße zu schlafen", meint Tamai. "Hier liefen sie wenigstens nicht Gefahr, überfallen oder von der Polizei festgenommen zu werden."

Zelte auf dem Dach

Das Projekt bekam Rückhalt aus der Bevölkerung. Essen, Kleidung und Decken wurden gespendet. Heute gibt es in den 50 Zimmern Platz für 600 Gäste. Auf der Dachterrasse wurden zudem 150 Zelte aufgeschlagen. Der Bedarf ist groß, nicht zuletzt weil längst auch Migranten aufgenommen werden, die nicht aus den USA kommen, sondern erst noch dorthin wollen.

Da ist etwa Hade, eine von 3000 Haitianern, die im vergangenen Jahr auf dem Weg in die USA Mexicali erreichten. Hade wohnt im Migrantenhotel und arbeitet als Köchin im Restaurant, das es dort mittlerweile neben einem Internetcafé im Erdgeschoss gibt. Vor allem aber wartet sie auf einen Termin bei der US-Einwanderungsbehörde, um Asyl zu beantragen. Ihr Kollege in der Küche, Jesús Ramírez, hat das "bessere Leben" hinter sich. Bis zu seiner Abschiebung lebte er 45 Jahre lang in Los Angeles. Seinen Beruf als Koch hat er in den Vereinigten Staaten erlernt. Dorthin wolle er nun nicht mehr zurückkehren, erzählt Ramírez. Er wolle lieber etwas Geld sparen und sich in Mexicali niederlassen.

Nach Einschätzung des Migrationsexperten José Moreno fehlt es in der Grenzstadt jetzt schon an Unterbringungsmöglichkeiten für die Menschen, die täglich hier ankommen. Umso größere Sorgen bereite ihm die Tatsache, dass US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf die Abschiebung von Millionen von illegal eingereisten Migranten angekündigt hat. "Weder die Regierung noch die Organisationen sind darauf vorbereitet", sagt Moreno, der dem Menschenrechtsverbund "Coalición Pro Defensa del Migrante" angehört.

Das Migrantenhotel werde den erwarteten Zustrom nicht bewältigen können. Zudem kämen nicht wenige der Abgeschobenen wohl aus US-Gefängnissen: "Viele sind Kriminelle oder Gangster, aber letztlich sind sie Mexikaner und unsere Brüder, also müssen wir sie aufnehmen."