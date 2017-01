Das Vertrauen kehrt zurück

Mannheim/köln. Jetzt hat die Polizei alles getan, um in der Kölner Silvesternacht jeden zu schützen. Und es passt einigen wieder nicht. Was soll das?

Es ist geradezu absurd, bei dem Einsatz die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit zu stellen, so wie es zum Beispiel Grünen-Chefin Simone Peter getan hat. Personen seien "alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt" worden, sagte sie. Nach heftiger Kritik von allen Seiten äußerte sich Peter später deutlich vorsichtiger und schob lobende Worte für die Polizei hinterher. Offenbar hatte die Grünen-Chefin gemerkt, dass sie zu weit gegangen war.

In der jüngsten Silvesternacht waren düstere Bilder allgegenwärtig: Am Kölner Hauptbahnhof kam es beim Jahreswechsel 2015/16 zu zahlreichen sexuellen Belästigungen und heftigen Übergriffen gegenüber Frauen. Lange bemerkten es die überforderten Sicherheitskräfte gar nicht. Es herrschte blankes Chaos.

"Hochaggressive" Gruppen

Die Polizei hat aus jener grauenvollen Silvesternacht Erfahrungen gesammelt. Auch aus Razzien ist ein klarer Eindruck entstanden, welche Personen zu überprüfen sind. Nicht jeder aus Nordafrika stammende junge Mann belästigt Frauen. Aber vor einem Jahr in Köln hatten die meisten Täter diese Herkunft. Das zu bestreiten, ist Unsinn. Wen sonst sollte die Polizei überprüfen?

Am vergangenen Wochenende sind die Beamten nicht losgezogen und haben nach Personen gesucht, die "anders" aussehen, wie ihnen vorgeworfen wird. Sie haben Menschen kontrolliert, von denen eine Gefahr ausgehen könnte. Die Bundespolizei meldete aus Zügen, dass "hochaggressive" Gruppen nach Köln unterwegs seien. Und wenn Hunderte Menschen, vornehmlich nordafrikanischer Herkunft, gleichzeitig am Hauptbahnhof ankommen, dann muss eben schnell gehandelt werden. Damit eine Straftat erst gar nicht passiert.

Es ist sicher unglücklich, dass die Polizei im Eifer des Gefechts den Begriff "Nafri" - die Abkürzung für "nordafrikanische Intensivtäter" - öffentlich über den Nachrichtendienst Twitter geschickt hat. Auch wenn "Nafri" wertfrei verwendet wird, erscheint er doch wie eine Art Spitzname für Menschen bestimmter Herkunft. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauert, dass der Begriff benutzt worden ist und hat sich entschuldigt. Damit sollte diese Angelegenheit erledigt sein.

Der Vorwurf des Rassismus und die überzogene Aufregung vor allem aus dem Lager der Grünen geht jedenfalls zu weit. Schlimmer als eine unkorrekte Wortwahl der Polizei ist doch die Tatsache, dass sich große gewaltbereite Gruppen zusammengerottet haben und nach Köln gereist sind. Nicht der Begriff "Nafri" ist entmenschlichend, sondern das, was im vergangenen Jahr auf der Domplatte passiert ist und wieder hätte passieren können.

Viele Besucher der Silvesterfeier dürften dankbar für den Schutz der Polizei gewesen sein. Denn Augenzeugen berichteten von einer "Grundaggression". Wer zu recht beklagt, dass vor einem Jahr Männer zügellos über Frauen hergefallen sind, darf sich nun nicht über gezielte Kontrollen beschweren. Sofern jeder Einzelne korrekt behandelt wurde, haben die Polizisten nur eines getan: ihre Pflicht. Offensichtlich mit Erfolg. Das Vertrauen kehrt zurück.

Es gab keine heftigen Übergriffe. Keine massenhaften Straftaten. Keine Verletzten. Hätte die Polizei unentschlossener gehandelt, wäre das sicher anders gelaufen. Und ausgerechnet die Schreihälse, die jetzt den Einsatz kritisieren, hätten dann gefragt: Wo war die Polizei?

Natürlich hat Köln dieses Jahr eine andere Silvesterfeier erlebt. Es ist traurig, dass wir so viele Polizisten brauchen, so viele Scheinwerfer und so viele Kontrollen, damit wir uns sicher fühlen. Doch ignorieren hilft nichts. Wer die Gewalt nicht beim Namen nennt, der hat entweder aus der vergangenen Silvesternacht nichts gelernt oder schon vergessen, was damals passiert ist.

Wir müssen unsere Werte verteidigen. Unsere tolerante demokatische Gesellschaft kann nur zu den Menschen tolerant sein, die unsere Gesetze und die Gleichberechtigung von Mann und Frau respektieren.

Rund 50 000 Menschen setzten in der Silvesternacht ein Zeichen, sie eroberten die Domplatte von den schrecklichen Ereignissen zurück. Vom Feiern wollten sie sich nicht abhalten lassen. Auch nicht durch 1500 Polizisten.Die Einsatzkräfte sorgten für die allgemeine Sicherheit, sie hielten dafür den Kopf hin, anstatt beim Jahreswechsel selbst bei ihren Familien zu sein. Sie haben gute Arbeit geleistet. Das strenge Vorgehen war notwendig. Denn Köln galt lange als Symbol für einen Staat, der seine Bürger nicht ausreichend schützen konnte. Dieses Bild ist nun wieder zurechtgerückt.

In der Kritischen Betrachtung verbindet der Autor seine Meinung mit Fakten.