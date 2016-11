Das verunsicherte Europa

Mit ihr hätte auch Deutschland weniger Berührungsängste gehabt: Wahlverliererin Hillary Clinton mit ihrem Mann Bill gestern in New York.

Berlin/Brüssel. Verunsicherung, Schock: Der Wahlsieg von Donald Trump in den USA hat die Politik in Berlin und Brüssel gestern durcheinandergewirbelt. Vor der amerikanischen Botschaft in Berlin steht ein Blumenstrauß, daran befestigt: ein unleserlicher US-Pass. Goodbye Amerika, soll das wohl heißen. Im Kanzleramt tritt pünktlich um zwölf Uhr mittags Angela Merkel vor die Presse. Das Wort "herzlich" kommt ihr bei ihrer kühlen Gratulation nicht über die Lippen. Und in den Bundestagsgebäuden erlebt man Abgeordnete, die regelrecht fassungslos sind.

An Merkels Seite im Kanzleramt: ihr außenpolitischer Berater Christoph Heusgen. Er beobachtet den Presseauftritt der Kanzlerin genau, bei dem sie jedes Wort vom Blatt abliest. Merkel warnt: Wen das amerikanische Volk zum Präsidenten wähle, "hat Bedeutung weit über die USA hinaus". Derjenige trage Verantwortung, "die beinahe überall auf der Welt zu spüren ist". Deutschland und Amerika, so Merkel weiter, seien durch Werte wie Demokratie, Freiheit und dem Respekt vor der Würde des Menschen miteinander verbunden. "Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten eine enge Zusammenarbeit an." Das ist ihre Bedingung.

Steinmeier gibt sich kleinlaut

Die inhaltlichen Differenzen zwischen Merkel und Trump sind gigantisch. Und keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie sie überbrückt werden könnten. Schon um neun Uhr tritt der Auswärtige Ausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. "Erst Trump, dann Türkei, es gibt wirklich schönere Tagesordnungen", stöhnt ein Mitglied. Vor den Türen äußert sich Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Er hatte Trump vor einigen Wochen als "Hassprediger" bezeichnet und sich damit als oberster Diplomat sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt ist Steinmeier deutlich kleinlauter: Man müsse sich darauf einstellen, "dass amerikanische Außenpolitik für uns weniger vorhersehbar sein wird". Wirkliche Freude vermeldet an diesem Tag nur die AfD. Ihr Berliner Landesverband twittert provozierend: "Wir sind Präsident".

Auch in Brüssel ist in den offiziellen Glückwunschtelegrammen von der wahren Befindlichkeit der EU wenig zu spüren. "Wir übermitteln unsere ehrliche Gratulation zu Ihrer Wahl zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika", schrieben EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker an Donald Trump. Und sie schoben eine Einladung nach Brüssel zu einem Treffen im Rahmen der EU-USA-Konsultationen nach. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg meinte, eine "starke Allianz ist für die Vereinigten Staaten und gut für Europa". Beim Bündnis geht man davon aus, dass der neue US-Präsident spätestens in der ersten Jahreshälfte nach Brüssel kommen wird, wenn der Neubau des Nato-Hauptquartiers eingeweiht wird. Doch abseits dieser offiziellen Grußphrasen wurden andere deutlicher. Parlamentspräsident Martin Schulz richtete den Blick auf Trumps populistische Äußerungen während des Wahlkampfes. "Der Protest kommt in die Wahlurne", sagte Schulz.

Freude bei Orbán

Tatsächlich gab es auch diese Reaktionen, die überschwänglich den Wahlsieg des Kandidaten feierten. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders twitterte: "Die Amerikaner holen sich ihr Land zurück." Ungarns Premierminister Viktor Orbán, der an der Spitze der rechts-konservativen Fidesz-Partei steht, zeigte sich euphorisch: "Gratulation. Was für eine großartige Neuigkeit. Die Demokratie lebt noch", erklärte er. Europa ist verunsichert, die Stimmungstiefs reichten noch tiefer als nach dem Brexit-Votum der Briten. Weil viel zu viel unklar ist. Offizielle Kontakte zu Donald Trump gab es von Seiten der EU bisher nicht. Also beschränkt man sich auf Spekulationen und Ausdeutungen einzelner Zitate aus Wahlkampfreden. Beispielsweise beim Thema Freihandel. Trump gilt in Brüssel als Gegner solcher Abkommen.