Dauerauftrag

"MM"-Chefredakteur Dirk Lübke. © Rinderspacher

Selten trägt ein Thema so viele Facetten wie das der Flüchtlinge. Selten betrifft ein Ereignis so viele Kontinente und Menschen direkt und indirekt. Selten sind Angst, Verzweiflung, Sorge, Hoffnung und Erfüllung so nah beieinander. Selten wenden Millionen Menschen so viel Kraft für einen Weg in eine bessere Zukunft auf und kehren ihrem Zuhause den Rücken. Und selten spüren die, die schon in Freiheit leben, so ein Wechselbad aus Willkommenskultur, Überanstrengung, Distanz, Ablehnung.

Seit einem Jahr beschäftigt und berührt die Flüchtlingskrise Deutschland und Europa - den Kontinent, auf dem die allermeisten aus Syrien, dem Irak, Afghanistan oder Afrika eine neue Heimat in Frieden und Freiheit suchen. Im Mai 2015 ist die Rede von 450 000 zu erwartenden Flüchtlingen im Jahr in Deutschland, nur 90 Tage später schon von 800 000 - das sind so viele wie Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Worms, Bensheim und Speyer zusammen Einwohner haben.

Kann man eine Zwischenbilanz - wie wir das heute in dieser Zeitung auf vielen Seiten machen - mit unverstelltem Blick ziehen? Sicher in diesen unsicheren Zeiten scheint: Die Entwicklung um die Flüchtlinge lässt sich nicht in Schwarz und Weiß malen, es gibt Zwischentöne. Vorbei sind die Zeiten, als sich die "Bösen" im Osten um Russland scharten, die "Guten" im Westen um die USA. In der Globalisierung ist viel verflochten, aber nicht immer auf den ersten Blick sichtbar.

Syriens Staatschef Baschar al-Assad treibt die Menschen zu Millionen aus dem Land nach Europa. Gleichzeitig kämpfen die Truppen des Diktators gegen die archaische Terrororganisation im eigenen Staat, den sogenannten Islamischen Staat (IS). Russlands Präsident Wladimir Putin hilft Diktator Assad mit Kampfflugzeugen gegen den IS. Geografisch nebenan lauert der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Mitglied im westlichen Verteidigungsbündnis Nato, auf seine Chance, seinem Land zu neuem Selbstbewusstsein und Geltung zu verhelfen. Der in der Türkei geliebte oder verachtete Staatsmann - es gibt wenig dazwischen - kommt mit großosmanischen Anwandlungen daher, die vor knapp 100 Jahren erstmal ein Ende fanden. Erdogan agiert nach dem Satz "Wir sind wieder wer" - eine Anleihe aus Deutschland, die nach dem überraschenden Gewinn der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern bei uns Konjunktur bekam. Und zwischen all dem suchen die Kurden in der Türkei, im Irak, Iran und in Syrien ihren Platz.

Machtpolitiker Erdogan weiß, wie wichtig und gewichtig er für die USA, Deutschland, Russland und auch Syrien ist. Erdogan ist der Schlüssel nach Nahost - für die Nato genauso wie für eine organisierte Flüchtlingspolitik. Nicht Angela Merkel gibt - wie beispielsweise bei der Finanzkrise Griechenlands - den Takt vor. Die Bundeskanzlerin, eine hervorragende europäische Krisenmanagerin bei Athens Fast-Kollaps, hat die Fäden in der Flüchtlingsfrage nicht wirklich in der Hand. Mit dem berühmten Satz "Wir schaffen das" vor einem Jahr legt die Kanzlerin sich und uns eine schwere Hypothek auf. Manche Deutsche sind - mal hinter vorgehaltener Hand, mal lautstark - längst der Meinung: "Wir schaffen das nicht". Die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" formuliert das einmal sinngemäß so: Angela Merkel wuchs in einer homogenen Gesellschaft auf und war lange skeptisch gegen "multikulti". Das habe sich gewandelt in die Ansicht, Vielfalt helfe den Deutschen, sich im globalen Wettbewerb durchzusetzen. Knapper gesagt: lieber zu bunt als zu alt.

Die Flüchtlingskrise zeigt, dass Europa noch lange nicht eins ist. Nationale Interessen überflügeln immer wieder das große Ganze und lähmen die Gemeinschaft. Das gilt für Ungarns Abschottungs-Alleingänge bei der Flüchtlingsfrage genauso wie für Großbritannien und seinen geplanten EU-Austritt.