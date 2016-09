Debatte um richtiges Konzept

Berlin/Heidelberg. "Die Wirtschaft wächst, doch die Kinderarmut auch" - das ist das Fazit der gestern vorgestellten Bertelsmann-Studie. Knapp zwei Millionen Kinder wachsen demnach in Familien auf, die auf Hartz IV angewiesen sind, das sind 14,7 Prozent aller unter 18-Jährigen in Deutschland. Vor fünf Jahren waren es noch 14,3 Prozent.

Und das, obwohl im selben Zeitraum das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland derart stieg, dass die Bundesrepublik hinter den USA, China und Japan auf Platz vier liegt. Doch immer mehr Menschen werden von der gesamtwirtschaftlichen Lage abgekoppelt und sind auf staatliche Grundsicherung angewiesen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit erhielt eine Alleinerziehende mit einem Kind 2015 im Schnitt monatlich 1261 Euro an staatlichen Leistungen - das bezieht Wohngeld, Grundsicherung und weitere Ansprüche mit ein. Bedürftige Paare mit einem Kind hatten durchschnittlich 1686 Euro, bei zwei Kindern waren es 2031 Euro.

"Erhöhung greift zu kurz"

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, fordert als Konsequenz aus den Erkenntnissen der Studie nun eine Neuberechnung der Grundsicherung für Kinder und Jugendliche. Sie müsse sich künftig daran orientieren, "was Kinder für gutes Aufwachsen und Teilhabe brauchen", sagt Dräger.

Grundlage der Berechnung sollte der tatsächliche Bedarf der unter 18-Jährigen sein. "Nur so kann Kinderarmut wirksam bekämpft werden", sagt Dräger.

Auch Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete aus Heidelberg und kinder- und familienpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, pocht auf Nachbesserungen. Das Ergebnis der Bertelsmann-Studie sei ein Armutszeugnis für ein wohlhabendes Land wie Deutschland. Erschreckend sei vor allem, dass Alleinerziehende und ihre Kinder so stark betroffen seien. "Wenn der Bundesfinanzminister wie angekündigt 15 Milliarden Euro zu verteilen hat, dann wäre das der richtige Punkt, an dem er ansetzen sollte", so Brantner.

Eine Erhöhung des Kindergeldes um zwei Euro, wie sie derzeit im Raum stehe, greife allerdings zu kurz. "Das kommt bei den Betroffenen letztlich nicht an, weil dieses Geld dann wieder auf andere Leistungen angerechnet wird", sagte Brantner. Viel wichtiger sei es unter anderem, die Grenzen beim Unterhaltsvorschuss zu kippen. Ihn erhalten Alleinerziehende vom Staat, wenn sie vom anderen Elternteil keinen Unterhalt bekommen. Bisher wird die Unterstützung allerdings maximal 72 Monate lang gezahlt, und nur so lange, bis das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet hat.

Der Verband kinderreicher Familien in Deutschland fordert hingegen eine "spürbare Kindergelderhöhung ab dem dritten Kind". Die Diakonie Deutschland plädiert unterdessen für eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes für Kinder und Jugendliche, "die den grundlegenden finanziellen Bedarf für die Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe absichert". (mit dpa)