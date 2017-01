Demonstration gegen Rechtspopulismus

Unter dem Motto "Koblenz bleibt bunt! Kein Platz für Rechtspopulismus" gehen Menschen morgen in Koblenz auf die Straße. Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Hauptbahnhof. Die Kundgebung will anlässlich des Treffens der rechtspopulistischen ENF-Fraktion im Europaparlament ein Zeichen gegen Nationalismus und Rechtspopulismus setzen. Nach Angaben des Veranstalters, des Deutschen Gewerkschaftsbunds Region Koblenz, haben sich neben 250 Einzelpersonen auch politische Parteien und Verbände für die Teilnahme angemeldet.

Als Rednerin kündigte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und die österreichische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek (Grüne), sagten ihre Teilnahme zu. Nach Gewerkschaftsangaben bereitet auch SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel seine Teilnahme an der Demonstration vor.

Der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) geht von mehr als 1000 Menschen aus, die sich an der parteiübergreifenden Gegendemonstration beteiligen werden.

"Die minderheitenfeindlichen und rückwärtsgewandten Parolen der europäischen Rechten, die in ähnlicher Form auch immer wieder im Landtag von Rheinland-Pfalz geäußert werden, dürfen nicht unwidersprochen bleiben", ist auf der Facebook-Seite der Grünen in Rheinland-Pfalz zu lesen.

"Die rechtspopulistischen ENF-Parteien schüren Ängste und Verunsicherungen. Das Bündnis 'Koblenz bleibt bunt!' wendet sich gegen Ausgrenzung und Rassismus", ist auf Twitter zu lesen. lim