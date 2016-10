„Den sauren Regen der 1980er Jahre gibt es nicht mehr“

Beliebter Rückzugsort: Laut einer Umfrage unternimmt im Durchschnitt jeder Bundesbürger 28 Waldspaziergänge im Jahr. © dpa

Berlin. Der Zustand des Waldes hat sich nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das Waldsterben wie in den 1980er Jahren sei heute kein Thema mehr, so der Minister im Interview mit dieser Zeitung. In Berlin berät er morgen und am Mittwoch auf dem ersten Deutschen Waldtag mit Experten über die Zukunft und die Bedeutung der Forstwirtschaft.

Herr Minister, in den 1980er Jahren war das Waldsterben in aller Munde. Wie ist der Zustand des Waldes heute?

Christian Schmidt. Dem Wald geht es zweifelsohne besser. Das Waldsterben ist heute kein Thema mehr so wie noch in den 1980er Jahren. Dafür haben auch Maßnahmen wie Katalysatoren in Autos und die Bodenschutzkalkung der Wälder gesorgt. Was uns heute eher beschäftigt, sind die Auswirkungen des Klimawandels. Gleichzeitig ist der Wald aber auch ein Klimaschützer, dessen Beitrag zur Minderung der Treibhausgase essenziell ist.

Der CSU-Politiker Christian Schmidt, geboren am 26. August 1957 in Obernzenn, ist seit dem 17. Februar 2014 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Zuvor war er von 2005 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Nach der Bundestagswahl 2013 war Schmidt zunächst als Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig. Seit Abschluss des Jurastudiums 1985, das er in Erlangen und Lausanne absolvierte, ist er als Rechtsanwalt zugelassen (seit 2005 ruhend). Schmidt trat 1974 in die Junge Union und die CSU ein. Er ist seit 1989 mit seiner Frau Ria verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Hdf (Bild: dpa)

Welchen Einfluss hat denn die Klimaveränderung auf den Wald?

Schmidt: Die Bäume und Pflanzen im Wald leiden unter den Folgen des Klimawandels, wie dem Temperaturanstieg und Extremwetter. Da Wälder lebenswichtig für uns sind, müssen wir sie vor diesen Klimaveränderungen schützen und dabei kommt dem Wald selbst eine Schlüsselrolle zu. Die Agenda 2030 und der Pariser Klimavertrag zeigen: Nur mit einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft meistern wir die großen globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, die Ernährungssicherung und eine Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen. Und der Wald leistet dabei einen essenziellen Beitrag für den Klimaschutz, etwa durch die Speicherung von Kohlenstoffdioxid in Holzprodukten und auch im Boden.

Gibt es keinen sauren Regen mehr?

Schmidt: Den sauren Regen, wie wir ihn in den 1980er Jahren kannten, gibt es so tatsächlich nicht mehr. Hier waren nicht zuletzt die Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft sehr erfolgreich. Insbesondere die Schwefeldioxid-Emissionen sind sehr stark reduziert worden. Auch die Einträge von Stickstoff wurden gemindert, diese wollen wir aber weiter senken. Wir beobachten unseren Wald auf jeden Fall sehr genau, mit intensivem Monitoring über mehrere Jahre hinweg.

Kritiker sagen, Sie beschönigen die Lage. So sollen nur noch rund 20 Prozent der Buchen- und Eichenbestände keine Kronenschäden aufweisen. Auch Straßenverkehr und die Landwirtschaft setzen dem Wald zu. Was entgegnen Sie?

Schmidt: Wir beschönigen nichts. Beim Zustand der Baumkronen ist es jedoch schwierig, eine scharfe Grenze zwischen krank und gesund zu ziehen. Auf den ersten Blick kann man das häufig nicht sehen. Bäume mit einer Kronenverlichtung von über 25 Prozent gelten als geschädigt. 50 bis 65 Prozent der von Buchen und Eichen blieben in den vergangenen Jahren unterhalb dieser Schwelle. Die Ergebnisse schwanken aber und die Ursachen sind vielfältig: Ein extrem trockener Sommer kann genauso zu Laubschäden führen wie der Befall durch Insekten. Außerdem werden zum Schutz der biologischen Vielfalt mehr alte Buchen und Eichen stehen gelassen, und darunter sind absterbende Bäume, die Lebensraum für Insekten und Höhlenbrüter bieten.

Aber ist das nachhaltig?

Schmidt: Mein Prinzip heißt schützen durch nützen. Mein Ziel ist eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, denn wir wollen die vielfältigen Funktionen des Waldes sichern: Der Wald bringt uns wirtschaftliche Erträge und Erholung, dient dem Klimaschutz und beherbergt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Gleichzeitig sichert er Arbeit und Einkommen in den ländlichen Regionen. Nachhaltigkeit ist deshalb immer ökologisch und sozial und ökonomisch zu verstehen. Zu einem gesunden Wald gehört nachhaltige Bewirtschaftung.