Der „Anarchist“ auf dem Stuhl Petri

Papst Franziskus 2014 im Hubschrauber unterwegs von Amman (Jordanien) nach Bethlehem. © dpa

Rom. Der Papst hat Diskussionen in der katholischen Kirche ermöglicht. Ob die Bischöfe ihre neuen Freiheiten auch nutzen wollen, steht dahin. Nicht einmal an seinem 80. Geburtstag wird Franziskus sich den Luxus erlauben, ein bisschen länger unter der warmen Decke zu liegen. Auch heute wird sich Jorge Bergoglio noch vor fünf Uhr Früh aus seinem massiven Holzbett schälen und beten. Er wird dann an seinem Tisch in der Mensa des vatikanischen Gästehauses Santa Marta frühstücken. Der Papst trinkt morgens Kaffee mit Magermilch, er isst Marmeladebrot und seit seiner Zeit in Buenos Aires auch Ricotta-Frischkäse.

Neuer Stil

Was er weniger mag, sind die unterwürfigen Ehrerweisungen, die sein Hofstaat ihm zu seinem runden Geburtstag zukommen lassen wird. Um 8 Uhr versammeln sich die in Rom ansässigen Kardinäle in der Paulinischen Kapelle im Apostolischen Palast, um mit dem Papst an dessen Ehrentag die Messe zu feiern. Wer Franziskus kennt, der weiß, dass ihm die informelle Routine der Morgenmesse in der Kapelle von Santa Marta lieber wäre.

Aber auch ein Papst hat nicht immer die Wahl. "Ich habe das Gefühl, mein Pontifikat wird kurz sein, vielleicht vier, fünf Jahre. Vielleicht täusche ich mich auch", erzählte Franziskus in einem erst kürzlich veröffentlichten Video-Interview mit seinem Berater und Ghostwriter, dem Jesuiten Antonio Spadaro.

Am 13. März 2013 wurde Bergoglio von den Kardinälen gewählt. Bricht also nun sein letztes Amtsjahr an oder handelt es sich wieder einmal nur um ein taktisches Störmanöver dieses "Anarchisten" auf dem Stuhl Petri? Die Reaktionen auf solche Spekulationen sind sehr unterschiedlich. Da sind etwa diejenigen, die aus Sorge um das Abdriften ihrer Kirche in die Beliebigkeit einen Rücktritt kaum erwarten können und ihn wie eine Befreiung vom Chaos aufnehmen würden.

Andere wiederum sorgen sich, dass das zarte Pflänzchen der Erneuerung stirbt, sobald der Argentinier nicht mehr im Amt ist. Die Mehrheit der Bischöfe harrt papsttreu zwischen beiden Positionen. Bergoglio hat zweifellos einen neuen Stil in der Kirche geprägt. Die Zeiten der Förmlichkeiten und des blinden Gehorsams sind vorübergehend archiviert. Wer in den vatikanischen Zirkeln der Macht verkehrt, der lobt bereits seit den beiden Synoden zum Thema Ehe und Familie den offenen Stil, mit dem inzwischen bis auf höchster Ebene diskutiert werde.

Franziskus hat eine neue Freiheit geschaffen. Weniger klar ist, wie sehr seine Kirche diese Freiheit auch nutzen will. Da ist etwa ein harter Kern von Kardinälen und Bischöfen, die alles tun, um die Vorstöße Bergoglios zu delegitimieren. Zuletzt protestierten vier Alt-Kardinäle, darunter auch der ehemalige Kölner Erzbischof Joachim Meisner mit fünf "Zweifeln" am päpstlichen Lehramt sogar öffentlich gegen Franziskus. Auslöser war dessen Schreiben Amoris Laetitia, in dem der Papst die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion in Einzelfällen andeutet.

"Verdecktes Schisma"

Das Thema wirkt meilenweit entfernt von den Bedürfnissen der Menschen, ist aber von entscheidender Bedeutung für die katholische Kirche, weil hier die grundsätzliche Frage entschieden wird, ob das Gewissen des Einzelnen Vorrang vor absoluten Normen haben kann. Deshalb sind die Diskussionen um Amoris Laetitia, die Schlussfolgerungen des Papstes aus den beiden Familiensynoden von 2014 und 2015, so scharf. Und deshalb ist in Rom schon länger von einem "verdeckten Schisma" die Rede, das den Spielraum des Papstes empfindlich eingegrenzt hat. Auch bei den fortschrittlichen Katholiken verliert der Papst langsam an Zustimmung.

Der katholische Psychotherapeut und Theologe Wunibald Müller, der in Münsterschwarzach bei Würzburg Priester und Laien in Krisensituationen unterstützt, setzte zu Beginn des Pontifikats große Hoffnungen in Franziskus. Heute ist er skeptisch: "Für Franziskus hat die Götterdämmerung begonnen, wenn er nicht an das Eingemachte geht und nicht in der Lage oder bereit ist, die notwendige Reformation der Kirche in Gang zu setzen."