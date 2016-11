Der ewige Revolutionär ist tot

Fidel Castro 2006 bei einem Auftritt in Havanna. In dem Jahr gab der Sozialist die Macht an seinen Bruder Raul ab. Fidel Castro starb am Wochenende im Alter von 90 Jahren auf der Karibik-Insel.

Mannheim. Revolutionäre gehen nicht in Pension, lautet ein berühmtes Bonmot von Fidel Castro. Sie geben ihre Macht erst am Totenbett ab. Der ewige Revolutionär hat jetzt seinen letzten Kampf mit 90 Jahren verloren. Doch die Macht hatte er aus Gesundheitsgründen schon vorher an seinen Bruder Raul abgegeben.

Fidel Castro gehörte zu den populärsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Er verströmte zeitlebens ein starkes Charisma. Das Bild des Maximo Lider im olivgrünen Militäranzug mit Mütze und dem Bart hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben, auch wenn die letzten Fotos von Castro einen siechen Greis im Trainingsanzug zeigten.

"Es un hombre!", was für ein Mann, sagten die Kubaner früher ehrfürchtig, obwohl Castro der Karibikinsel neben dem Ruhm der Einzigartigkeit durch die kubanische Revolution auch die Armut bescherte. Nur ein paar Kilometer weiter beginnt ja schon an der Key West das gelobte Land USA, in dem es sich die Exilkubaner gutgehen lassen. Die verfluchten Castro, pumpten aber immer wieder Geld nach Kuba und trugen so zum Überleben des Insel-Sozialismus bei. Der Revolutionär wiederum errichtete ein Bollwerk gegen die Amerikaner. Das Embargo der USA knebelte zwar die kubanische Wirtschaft, einte aber gleichzeitig die Kubaner im Kampf gegen die amerikanischen Imperialisten.

Die Trauerfeierlichkeiten Der Leichnam wird auf Fidel Castros Wunsch eingeäschert. Die sterblichen Überreste werden zum Denkmal für den Nationalhelden José Martí in Havanna gebracht. Dort können die Kubaner Abschied nehmen. 29. November: Massenkundgebung auf dem Platz der Revolution in Havanna zu Ehren Castros. 30. November bis 3. Dezember: Die Urne wird in einem viertägigen Trauerzug zur 900 Kilometer von Havanna entfernten Stadt Santiago de Cuba gebracht. Die Route erinnert an den Triumphzug der Rebellen 1959. 4. Dezember: Beisetzung der Urne auf dem Friedhof Santa Ifigenia in Santiago de Cuba. dpa Reaktionen "Die Geschichte wird über die enorme Auswirkung urteilen, die diese einzelne Person auf die Menschen und die Welt um ihn herum hatte" (US-Präsident Barack Obama). "Heute erlebt die Welt den Tod eines brutalen Diktators, der sein eigenes Volk fast sechs Jahrzehnte lang unterdrückte" (der künftige US-Präsident Donald Trump). "Er gilt zurecht als Symbol einer ganzen Ära der Zeitgeschichte" (Russlands Präsident Wladimir Putin). "Castro hat Kuba und die Weltpolitik geprägt. Ein Kapitel der Weltgeschichte schließt sich" (der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz).

Wer hätte gedacht, dass es noch zu Lebzeiten Castros zu einer historischen Aussöhnung mit den USA kommen würde, wie es inzwischen geschehen ist? Die Amerikaner konnten Castro davor nie aus dem Weg räumen. Ob mit der kläglich gescheiterten Invasion an der Schweinebucht 1961 oder Attentatsversuchen - Castro entpuppte sich als ein karibisches Stehaufmännchen, nur die Queen hat ihn im Amt überlebt.

Exil in Mexiko

Fidel Castro Ruz wurde offiziell am 13. August 1926 (nach anderen Angaben ein Jahr später) als Sohn eines reichen Zuckerrohrplantagenbesitzers geboren. Bereits während seines Jurastudiums trat er als Studentenführer hervor. Nach der Machtübernahme des skrupellosen Diktators Fulgencio Batista wurde Castro durch eine waghalsige Aktion landesweit berühmt: Er versuchte am 26. Juli 1953, mit nur 129 Männern die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba zu stürmen. Die wurde von 810 schwer bewaffneten Soldaten verteidigt. Zwar scheiterte der Angriff kläglich, er machte Fidel Castro aber landesweit bekannt.

Trotz des ausdrücklichen Befehls Batistas, die Gefangenen sofort zu erschießen, wurden sie der Justiz überstellt. Bei der Gerichtsverhandlung in Santiago de Cuba fiel Castros berühmt gewordener Satz "Die Geschichte wird mich freisprechen!" Er wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber schon wenig später im Rahmen einer Generalamnestie freigelassen. Castro ging mit einer Gruppe von 82 Kämpfern nach Mexiko ins Exil, wo sich die Guerilleros militärisch ausbilden ließen. In Mexiko traf er auf Ernesto Che Guevera.

1956 brachen sie nach Kuba auf und führten einen Guerillakampf gegen die zahlenmäßig weit überlegene Batista-Armee. 1959 zog Castro mit seinem General Che Guevera in Havanna ein. Der gestürzte Diktator floh in die Dominikanische Republik. Im Mai wurden alle amerikanischen Besitzungen enteignet, worauf die USA mit einem Handelsembargo antworteten. Die Sowjetunion nutzte die Gelegenheit und schloss 1960 mit Kuba ein zweiseitiges Handelsabkommen ab. 1962 stationierte die Sowjetunion Raketen auf der Karibik-Insel. Die Welt stand plötzlich am Abgrund, weil sich US-Präsident John F. Kennedy und der sowjetische Machthaber Nikita Chruschtschow auf einen gefährlichen Atompoker einließen.

Noch immer keine freien Wahlen

Als Fidel Castro an die Macht kam, versprach der Commandante den Kubanern die Abschaffung der Diktatur, eine Landreform und freie Wahlen innerhalb eines Jahres. Er selbst wolle kein Amt übernehmen, sagte er. Auf freie Wahlen warten die Kubaner noch heute, statt einer Landreform gab es Verstaatlichungen nach dem Muster der Sowjetunion, und Posten hat der Revolutionär einige angehäuft. "Man muss kämpfen und arbeiten", ließ er das kubanische Volk wissen, als er am 1. August 2006 seine Ämter provisorisch an seinen Bruder Raul übergab. Bis zu diesem Zeitpunkt war Castro Kuba und Kuba Castro und Castro für das Volk einfach nur Fidel.

Das Draufgängertum Castros faszinierte die Kubaner. Als nach der Auflösung des sozialistischen Lagers die kubanische Wirtschaft fast vollständig zusammenbrach, kam es zu einer Demonstration auf der Uferpromenade in Havanna, auf der zaghaft "Nieder mit Fidel" gerufen wurde. Plötzlich stoppte ein Militärjeep. Fidel, umringt von Leibwächtern, stieg aus und schnappte sich den Anführer: "Es soll hier Beschwerden über mich geben. Nun bin ich hier, was hast du mir zu sagen?" Der Kubaner stotterte: "Nichts, mein Commandante, alles ist in Ordnung." Castro daraufhin: "Dann schlage ich vor, dass wir alle wieder an die Arbeit gehen" - und brauste davon.

Castros Kuba wirkt wie ein Relikt und kann seine Menschen nur notdürftig ernähren. Castro hat allerdings auch den Analphabetismus ausgerottet, Schulen, Krankenhäuser und Straßen gebaut. Bildungsgrad und Lebenserwartung sind hoch. Und er hat den Kubanern zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Unabhängigkeit und den Frieden gegeben.

Die spannende Frage lautet jetzt: Bleibt Kuba auch nach Castros Tod kommunistisch, wie es Fidel selbst prognostiziert hat? Nach der Aussöhnung mit den USA denken viele Kuba-Fans: noch mal schnell auf die Insel, bevor dort der Kapitalismus einzieht.