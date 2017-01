Der Vermittler vom Dienst

Frank-Walter Steinmeier ist fast genau sieben Jahre Außenminister gewesen, vom 22. November 2005 bis zum 28. Oktober 2009 und noch einmal vom 17. Dezember 2013 bis zum 27. Januar 2017.

Das ist Platz drei auf der Rangliste der deutschen Außenminister. Joschka Fischer von den Grünen amtierte einen Monat länger, Hans-Dietrich Genscher (FDP) sogar insgesamt 18 Jahre. Steinmeier hat in seinen beiden Amtszeiten nach Auskunft seines Ministeriums fast 100 Länder besucht.

In Frankreich und Belgien (wegen der EU-Zentrale in Brüssel) war er mit jeweils 30 Mal am häufigsten. Es folgen Italien (13 Mal), Österreich (12) und die USA (10). Australien ist der einzige Kontinent, den er ausließ.

In seiner zweiten, jetzt auslaufenden Amtszeit machte der Minister 219 Reisen in drei Jahren. So flog er im Sommer 2015 innerhalb von zwei Wochen sechs Mal nach Wien - zu den Atomverhandlungen mit dem Iran. Insgesamt legte er seit 2013 über 977 000 Flugkilometer zurück, das sind 24 Erdumrundungen.