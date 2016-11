Der Wille ist da

Das Ziel ist groß - vielleicht zu groß, um es wirklich umsetzen zu können. In Marrakesch wollen die Teilnehmer der Welt-Klimakonferenz Geschichte schreiben. Alle Staaten der Welt sind seit dem Klimagipfel vor einem Jahr auf dem Papier verpflichtet, mit anzupacken. Gegen die Erderwärmung - für den Schutz des Planeten. So weit, so fraglich. Alleine der Abschluss eines Vertrages kann den Planeten leider nicht retten.

Das Ziel, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad zu begrenzen wird gerade in Marrakesch konkretisiert: Durch weniger Treibhausgase, die Senkung der Emission im Verkehr und den Ausstieg aus der Kohle soll das Wirklichkeit werden.

In Deutschland ist der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht neu. 40 Prozent weniger Emissionen bis zum Jahre 2020 hat sich Deutschland zum Ziel gesetzt. Und genau dieses Ziel scheint unerreichbar. Weil die Kohlekraftwerke weiterhin laufen, sind Klimaexperten und Opposition der Meinung, dass für diesen guten Vorsatz leider keine Chance besteht. Daran schließt sich gleich die Frage an: Wenn es ein Land nicht schafft, wie sollen es dann alle zusammen schaffen? Und: Die weltgrößten Energieverschmutzer befinden sich nicht hier.

China, USA und Indien haben es sich schon länger auf den ersten drei Plätzen "bequem" gemacht. 17 838 Millionen Tonnen Kohlendioxid blasen diese drei jährlich in die Luft. Fraglich ist deshalb auch, wie diese Staaten ihre Treibhausgas-Reduzierung erreichen können, wenn sie gleichzeitig noch Entwicklungsländer in den Jahren von 2020 bis 2025 mitfinanzieren müssen. Danach steht es diesen Ländern frei, sich an den Kosten zu beteiligen. Schwer zu glauben, dass dies dann tatsächlich auch so eintreffen wird - wer zahlt schon freiwillig?

Verpflichtet ist ohnehin niemand. Auch wenn die drei größten Verschmutzer zugestimmt haben, mit an Bord der Energiewende zu sein, ist das noch lange nicht in Stein gemeißelt. Es geht um Vertrauen. Vertrauen in den Willen der Länder, tatsächlich etwas ändern zu wollen und konkrete Schritte festzusetzen. Und dabei nicht den Schwarzen Peter den Großmächten zuzuschieben. Jeder muss jetzt mit anpacken. Wirklich jeder!

Doch wer finanziert diesen Wandel? Ungefähr 90 Milliarden Euro müssen die Industrieländer für Entwicklungsländer bereitstellen, um dort den Klimawandel überhaupt erst möglich zu machen.

An der Frage der Finanzierung sind schon die besten Verträge gescheitert.