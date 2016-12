Die AfD wittert jetzt Verrat

Stuttgart. Konzentriert und mit Sprechzetteln in der Hand erhebt die Wieslocher Landtagsabgeordnete Claudia Martin (Bild) ihre Vorwürfe. Sie beklagt einen Rechtsruck bei der AfD, zu wenig Distanz zu Extremisten. Und deshalb verlässt sie nun Partei und Fraktion, wie sie in ihrem Abgeordnetenbüro in Stuttgart sagt. Dass nun eine Zeugin aus den eigenen Reihen bestätigt, was viele Beobachter von außen ohnehin seit langem anprangern, verfehlt seine Sprengkraft an diesem letzten Adventswochenende nicht: Die AfD wittert Verrat in den eigenen Reihen - und tut den "Rechtsruck"-Vorwurf als Hirngespinst ab. Vor allem aber auch mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst kämpft die von Skandalen erschütterte Partei nun um Schadensbegrenzung.

Nach neun Monaten der Bruch

Die Hinterbänklerin Martin, eine Erzieherin, sei überfordert, kritisiert AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen. Der Bundesvorsitzende der Partei wirft ihr ein "falsches Spiel" und "Heuchelei" vor. Die Frau habe ganz offenkundig die Partei nur benutzt, um in den Landtag zu kommen.

Reaktion eines AfD-Fraktionskollegen Der Schwetzinger AfD-Landtagsabgeordnete Klaus-Günther Voigtmann hat sich sehr überrascht von Claudia Martins Austritt gezeigt. "Das hat mich vom Stuhl gehauen"

, sagte er gestern dieser Zeitung. Er kenne Martin schon lange, so Voigtmann. "Wir beide sind ja quasi seit Gründung der AfD dabei." Mit seiner Parlamentskollegin habe er stets gut zusammengearbeitet . "Auch wenn wir zuletzt, weil wir in unterschiedlichen Ausschüssen sind, nicht mehr viel miteinander zu tun hatten." Ihm gegenüber habe die Wieslocherin nie zu erkennen gegeben, dass sie unter der rechten Haltung einiger bei der AfD leide, betont Voigtmann. "Der eine oder andere macht schon mal einen dummen Spruch. Aber das kommt doch in allen Parteien vor."

Nach neun Monaten Arbeit im Parlament, das am 13. März gewählt wurde, nun der Bruch. Martin will ihren eigenen Weg gehen. Dass sie Anfeindungen erntet, ist ihr klar. Bei dem eilig angesetzten Termin am Samstag nutzt sie die Aufmerksamkeit der Medien, um ihr geplantes Buch zum Innenleben der von etablierten Kräften als rechtspopulistisch verschrienen Partei anzukündigen. Zum Verlag und genauen Inhalt freilich hält sie sich mit gezwungenem Lächeln bedeckt. Es dürfte aber vor allem auch um die Gründe für ihren Parteiaustritt gehen. Zur AfD gestoßen sei sie 2013, weil ihr die streng konservative Haltung der Partei und etwa die Euro-Kritik aus dem Herzen gesprochen habe.

Jetzt aber mache die Partei Politik auf dem Rücken der Flüchtlinge, gehe reißerisch auf Stimmenfang bei den Wählern und grenze sich unzureichend ab gegen Antisemitismus und rechten Extremismus. "Sie hat für mich den Blick auf die Menschen verloren", sagt Martin über die AfD.

Der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim sieht ebenfalls einen "Rechtsruck" bei der AfD. "Es hat eine Verschiebung zu Komponenten gegeben, die man als rechts ansehen kann", sagte er. Dieser "Rechtsruck" sei beim Personal der Partei und bei den Inhalten zu sehen, meinte er. Auffällig seien immer wieder "nationalistische und völkische Töne" und zuletzt auf dem Bundesparteitag Ende April, Anfang Mai in Stuttgart auch Anti-Islamismus. Dass Martins Abgang die Existenz der Partei bedroht, erwartet der Wissenschaftler aber nicht.

Immerhin bescheinigt auch die abtrünnige Abgeordnete Martin der AfD in der Stunde der Abrechnung, dass sie "viele fähige" Mitstreiter habe. Dem AfD-Verband Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis blieb am Wochenende nichts mehr als eine ohnmächtig-erschrockene Reaktion auf Martins Weigerung, das Mandat abzugeben. "Ansonsten können wir diesen Schritt nur zur Kenntnis nehmen (...) und versprechen, bei der Auswahl künftiger Kandidaten mehr Sorgfalt und Verantwortung an den Tag zu legen", schrieb der Kreisverband bei Facebook. Die Partei sei jung und wolle daraus lernen.