Die Rhetorik folgt dem neuen Anlass

Im Wahlkampf hat er keinen versöhnlichen Ton angeschlagen, in der Dankesrede nach der Wahl hörte sich Donald Trump gestern anders an. Er folgte damit einem Ritual, einer Rhetorik, wie sie zu diesem Anlass üblich ist, meint Ludwig M. Eichinger, Direktor des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache. Der künftige Präsident habe sich um einen staatstragenden Ton bemüht, sagte Eichinger dieser Zeitung.

Ob das Ausdruck eines ehrlichen Willens sei, werde sich zeigen müssen. Vollmundiger klinge Trump, wenn es um Versprechen gehe - doppeltes Wirtschaftswachstum oder der "Wiederaufbau" der Infrastruktur, was ja suggeriert, dass es um die USA gar nicht gut bestellt sei. Auch wenn er sage, Amerika werde sich "mit allen Nationen vertragen, die sich mit uns vertragen wollen", weiche er von der üblichen Rhetorik ab. Dem Sprachwissenschaftler fällt auch das auf: Wenn Trump gegen Ende sagt, "kein Traum ist zu groß", wenn er betont, es gelte, "gewagt (zu) träumen", dann zitiere er Redeweisen visionärer US-Politiker wie Kennedy oder Obama. Bislang hatte sich Trump ja nicht um eine Nachfolge in dieser Reihe beworben. Er stelle sich auch damit in eine rhetorische Tradition - um einer Rolle gerecht zu werden oder einen bestimmten Anschein zu erwecken. tog