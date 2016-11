„Die sichere Variante gewählt“

Noch ist Frank-Walter Steinmeier (SPD/r.) als Außenminister auf diplomatischem Parkett wie gestern in Brüssel unterwegs. Künftig wird er mit der aktuellen Politik nicht mehr so viel zu tun haben.Links sein Luxemburger Kollege Jean Asselborn.

Mannheim. Die außenpolitische Erfahrung von Frank-Walter Steinmeier könnte letztlich das Zünglein an der Waage gewesen sein - und dazu geführt haben, dass die Union den SPD-Spitzenpolitiker als Gauck-Nachfolger unterstützt. Das sagt der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König im Interview mit dieser Zeitung.

Herr Professor König, nun gibt es doch einen gemeinsamen Kandidaten der Koalition für die Gauck-Nachfolge. Wie kam das?

Thomas König: Ein Grund dürfte sein, dass die Koalition nicht bei der Frage des gemeinsamen Kandidaten scheitern wollte - was ja sozusagen offenbaren würde, dass die Zusammenarbeit doch nicht so gut funktioniert, wie man es gerne darstellt. Es ist ja nicht auszuschließen, dass diese Koalition auch nach der Bundestagswahl eine Option bleibt. Und es wäre sicher für die Opposition ein gefundenes Fressen, darauf hinzuweisen, dass sich SPD und Union nicht einmal auf einen Präsidentschaftskandidaten einigen konnten.

Thomas König Professor Thomas König (Jahrgang 1961) ist Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Europäische Politik, die Innenpolitik, Reformprozesse. (BILD: König)

Wobei die Union erkennbar nach einem Gegenkandidaten gesucht und keinen gefunden hat. Kann das wirklich sein?

König: Es ist schon so, dass sich in der Union nicht unbedingt eine Persönlichkeit aufgedrängt hat. Und es gibt noch einen Hinkefuß: Ein Unionskandidat hätte es wahrscheinlich nur in einer Kampfabstimmung im dritten Wahlgang geschafft.

Was spricht dagegen?

König: Beim dritten Wahlgang -wenn eine relative Mehrheit genügt - kann es immer zu Unwägbarkeiten kommen. Zum Beispiel, wenn sich die linken Kräfte zusammentun. Das wollte man in der Union sicher verhindern und hat die sichere Variante gewählt.

Ist es nicht problematisch, wenn "die da oben" gemeinsam einen Kandidaten küren?

König: Das ist das Grundproblem von großen Koalitionen. Sie schließen lieber Unwägbarkeiten und Wettbewerb aus, so dass der Eindruck entsteht, es gäbe so etwas wie ein etabliertes Parteienkartell. Und wenn sich einige dadurch nicht repräsentiert fühlen, dann geraten wir in eine "die da oben"-Debatte und die politischen Ränder werden gestärkt.

Was muss ein Bundespräsident Steinmeier in populistischen Zeiten wie diesen mitbringen?

König: Er muss auf die Wählerschaft zugehen, vor allem auf die Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, und ihnen wieder Hoffnung machen.

Die Bundespräsidentenwahl hat in der Vergangenheit schon häufiger die Weichen für die kommende Regierung gestellt. Wird das wieder so sein?

König: Zumindest sieht es danach aus. Mit der Wahl Steinmeiers wird die große Koalition sozusagen "eingeloggt", wie wir das nennen, also ein Pfad beschritten, der - allerdings letztlich abhängig vom Wählervotum - in diese Richtung geht.

Welche Rolle spielt Steinmeiers außenpolitische Erfahrung?

König: Man ahnt spätestens seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl, dass Deutschland in den kommenden Jahren außenpolitisch stärker gefordert sein wird. Das trifft auf das Verhältnis mit den USA zu, wobei sich Steinmeier im Vorfeld mit seinen Aussagen zu Donald Trump erstaunlich undiplomatisch verhalten hat. Wichtig sind für Deutschland auch das Verhältnis zu Russland und unsere Rolle innerhalb der Europäischen Union, wo es ebenfalls viel diplomatischen Handlungsbedarf gibt. Dass Steinmeier diplomatische Erfahrung hat, gut vernetzt ist und gerne reist, das sind Dinge, die für die Bewältigung dieser Aufgaben von Vorteil sind.

Wie wird sich Steinmeier von Joachim Gauck unterscheiden?

König: Gauck hatte seine Stärken im Innenpolitischen - gerade für das Verhältnis Ost/West und beim Thema Wert der Freiheit. Das war für das Verhältnis der Deutschen untereinander gut, jedoch war Gauck beim Thema Außenpolitik weniger präsent. Doch der Stellenwert von innen- und außenpolitischen Fragen verändert sich.

Sie spielen auf die US-Wahl an?

König: Ja, natürlich. Die US-Wahl bringt mehr Unsicherheit für Deutschland und Europa mit sich. Man weiß nicht genau, wohin sich die USA unter Trump entwickeln werden. Und in Zeiten von Unsicherheit braucht man jemanden mit Erfahrung, der auf entsprechender Ebene vermittelnd wirkt. Die Regierung scheint diesem Umstand jetzt mehr Gewicht einzuräumen als noch vor ein paar Wochen und vor allem der Zeit, als Gauck Bundespräsident wurde. Das könnte ein weiterer Grund sein, warum sich die Koalition letztlich doch noch auf Steinmeier geeinigt hat.