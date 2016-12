Die Vermessung der Migranten

Ein Flüchtling aus Syrien kommt in einer Unterkunft im thüringischen Gera an. Auch aktuell bleibt Deutschland ein Einwanderungsland.

Berlin. 737 Seiten dick ist der neueste Bericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD). Alle zwei Jahre erscheint das Werk, das die Lebenswirklichkeit der Migranten in nahezu allen Bereichen zu erfassen versucht. Fazit: Die Integration der Zuwanderer schreitet voran, es gibt aber noch viele Problemfelder. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist Deutschland weiterhin ein Einwanderungsland?

Mehr denn je. Inzwischen haben 17,1 Millionen Menschen, 21 Prozent der Gesamtbevölkerung, einen "Migrationshintergrund". Zwei Drittel sind früher selbst einmal zugewandert, darunter auch aus Nachbarstaaten wie Österreich, das das zehntgrößte Herkunftsland ist. Ein Drittel ist hier geboren, hat aber mindestens einen ausländischen Elternteil. Mehr als die Hälfte der Migranten (55 Prozent) hat die deutsche Staatsangehörigkeit. 2015 kamen 1,13 Millionen Menschen mehr als fortgingen, ein Rekord, den die Flüchtlingswelle verursachte. Fast die Hälfte der Neuzuwanderer stammte aber immer noch aus anderen EU-Staaten, nur ein Drittel aus Asien oder Afrika. Die Türken stellen nach wie vor mit 16,7 Prozent die größte Migrantengruppe vor Polen und Russen. Die Migranten sind mit 36 Jahren im Durchschnitt jünger als "Ur"-Deutsche (47,7 Jahre).

Sind die Zuwanderer besser integriert als früher?

In welchem Umfang es noch Parallelgesellschaften und kulturelle Fremdheit gibt, kann der Bericht naturgemäß nicht sagen, denn da geht es um Einstellungen. Aber die Zahlen begründen Hoffnungen. So schicken inzwischen 22 Prozent der Migranten ihre Kinder in die frühkindliche Betreuung (2008 waren es nur neun Prozent) und 90 Prozent der Migrantenkinder besuchen Kitas (2008 nur 81 Prozent). 17 Prozent machen inzwischen Abitur (2010 nur neun Prozent) und 44 Prozent den mittleren Schulabschluss (vorher 38 Prozent). Bei "deutschen" Jugendlichen liegen die Anteile nur unwesentlich höher. Aber: Immer noch sind Einwanderer mit 14,1 Prozent doppelt so oft von Arbeitslosigkeit betroffen, auch ihr Armutsrisiko ist mit 27,7 Prozent doppelt so hoch. Özoguz beklagte ihre Diskriminierung bei Bewerbungen. Pikant: Vor allem der öffentliche Dienst hinkt bei der Beschäftigung von Migranten hinterher.

Wird genug für die Integration getan?

Die Anstrengungen sind enorm verstärkt worden. So nahmen im vergangenen Jahr 179 000 Menschen an Integrationskursen mit Sprachunterricht teil, doppelt so viel wie 2010. Neben Syrern (22 Prozent) kamen die Teilnehmer vor allem aus osteuropäischen EU-Ländern und der Türkei. Inzwischen werden die Deutschlehrer knapp. Mit dem Integrationsgesetz hat sich die Regierung verpflichtet, von Anfang an mehr für die Eingliederung von Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive zu tun. "Wir haben aus den Fehlern der 90er Jahre gelernt", sagte Özoguz.

Wie hat sich die Kriminalität von und gegen Migranten entwickelt?

Wenn man Verstöße gegen das Ausländerrecht nicht berücksichtigt, dann sind die hier legal lebenden Migranten oder ihre Kinder laut dem Bericht in der Kriminalstatistik etwas stärker vertreten als Deutsche. Das wird aber im Wesentlichen auf ihre spezielle soziale Situation zurückgeführt. Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan sind hingegen - anders als etwa Asylsuchende aus dem Balkan - absolut unauffällig. Ohnehin beschränken sich Straftaten von Flüchtlingen auf leichte Diebstähle und Ähnliches. Sexualstraftaten machen nur ein Prozent aus. Ein stark wachsendes Problem ist hingegen die Gewalt gegen Ausländer und Flüchtlinge. Die Fälle von Hasskriminalität gegen Ausländer haben sich 2014 und 2015 vervierfacht, die der Angriffe auf Asylheime sogar von 199 auf mehr als 1000 verfünffacht.