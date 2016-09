Drei Frauen vom IS gesteuert

Staatsanwalt François Molins bei der Pressekonferenz, bei der er Details über die Verhaftung von drei Terroristinnen bekannt gab. © dpa

Paris. Es war "ein Wettlauf mit der Zeit", um einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag "in letzter Minute" zu verhindern: Das enthüllten Ermittler nach der spektakulären Festnahme dreier Frauen im Alter von 19, 24 und 39 Jahren am Donnerstagabend in Boussy-Saint-Antoine, einem Vorort südwestlich von Paris. Es handle sich um ein "Terror-Kommando, das total empfänglich für die mörderische Ideologie des IS war", sagte Staatsanwalt François Molins. Sie seien von der Terrormiliz in Syrien gesteuert worden. Auch Präsident François Hollande bestätigte gestern, dass die Ermittler ein Terrorkommando zerschlagen konnten.

Gare de Lyon das Ziel

Aus abgehörten Telefonaten ging hervor, dass die Frauen offenbar einen Anschlag auf den Bahnhof Gare de Lyon im Südosten von Paris und möglicherweise weitere Bahnhöfe planten. Bei der Verhaftung vor dem Wohnhaus der 39-Jährigen verletzte die 19-jährige Inès M. einen Polizisten mit einem Messer an der Schulter, bevor ein weiterer Beamte sie anschoss, um sie zu überwältigen. Die junge Frau war den Behörden bereits wegen ihrer religiösen Radikalisierung bekannt, soll als Anstifterin fungiert haben und hatte einen Brief bei sich, in dem sie der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Treue schwor.

Auf die Spur kamen die Behörden den Frauen, nachdem am Sonntagabend ein verdächtiges Auto ohne Immatrikulationsschild und mit eingeschalteter Warnblinkanlage in der Nähe der Pariser Kathedrale Notre-Dame aufgefunden wurde. Im Kofferraum befanden sich fünf gefüllte Gasflaschen, Benzinspuren und eine kaum abgebrannte Zigarette neben einer mit Benzin getränkten Decke. Staatsanwalt Molins zufolge handelte es sich "klar" um einen misslungenen Anschlagsversuch. "Wenn das Auto Feuer gefangen hätte, hätte das die Explosion mindestens einer Glasflasche nach sich gezogen und die Zerstörung des ganzen Autos."

Gemeldet war das Fahrzeug auf den Vater der 19-Jährigen, der selbst in der Vergangenheit bereits als religiöser Eiferer aufgefallen war, nach einer Befragung allerdings wieder freigelassen wurde. Er hatte am Wochenende das Verschwinden seiner Tochter gemeldet und sie auf dem Weg nach Syrien vermutet. Tatsächlich befand sie sich in Frankreich, mit nicht weniger morbiden Plänen. Sie soll Aufträge einer Person aus der irakisch-syrischen Grenzregion erhalten haben; auf ihrem Computer wurde Propaganda-Material des IS gefunden.

Verlobte von zwei Terroristen

Die 24-jährige Sarah S. wiederum soll eine Verlobte gleich zweier Terroristen gewesen sein, deren Taten in den vergangenen Wochen Frankreich erschütterten: Larossi Abballa hatte am 13. Juni ein Polizistenpaar ermordet, Abdel Kermiche war einer der beiden Täter, die am 26. Juli in einer katholischen Kirche in Saint-Etienne-du-Rouvray bei Rouen während einer Messe einen Priester getötet hatten. Beide sind tot.

Nach dem verdächtigen Autofund waren außerdem zwei Paare in Untersuchungshaft genommen worden, zwei Brüder und deren Partnerinnen. Eine der Frauen war offenbar mit einer Schwester von Hayat Boumeddiene befreundet, der Lebensgefährtin von Amédy Coulibaly, der im Januar 2015 kurz nach dem Terror-Anschlag auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" zunächst eine Polizistin auf der Straße erschossen und dann bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt vier weitere Menschen getötet hatte. Boumeddiene gelang damals die überstürzte Ausreise nach Syrien.