Dringender Hilferuf an Europa

Brüssel. Es ist die "Hölle von Aleppo", die an diesem Donnerstag die europäische Politik einholt. Brita Hagi Hasan, Bürgermeister des völlig zerstörten Ostteils der syrischen Stadt, war nach Brüssel gekommen - eigentlich nur zu einem Gespräch mit EU-Gipfelchef Donald Tusk. Als der französische Präsident François Hollande dies hörte, bestand er darauf, den Syrer in die anschließend tagende Runde der 28 Staats- und Regierungschefs einzuladen. So etwas gab es noch nie. Hasan kam, berichtete von 50 000 Zivilisten, die in Gefahr seien, "massakriert zu werden". "Ich verlange doch nicht, dass Ihre Länder in den Krieg ziehen." Er bitte nur "um Schutz für die Zivilisten". "Die Bewohner von Aleppo brauchen nicht weitere warme Worte, sondern echten Schutz", sagte Ratspräsident Tusk später.

"Nur schwer auszuhalten"

Niemand in der EU stehe dem Leiden gleichgültig gegenüber. "Hasans Schilderungen waren nur schwer auszuhalten", berichtete ein anderer Gipfel-Teilnehmer. "Wir müssen helfen." Nur wie? Die Tagesordnung dieses auf einen Tag eingedampften Spitzentreffens der europäischen Staatenlenker war ohnehin so vollgepackt worden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Aufzählung der Themen vor dem Ratsgebäude das Stichwort "Aleppo" prompt vergaß. Das kann nicht verwundern: Europa steht zwischen allen Fronten, hat keine Lösungen und ist dann auch noch zerstritten.

Beispiel Sanktionen für Russland. Merkel und Hollande warben gestern für eine Verlängerung der Strafmaßnahmen für weitere sechs Monate bis Mitte 2017. Aber nicht wegen Moskaus grausamem Engagement in Syrien, sondern wegen seiner Rolle im Ukraine-Konflikt. "Das ist unsinnig", ärgerte sich der slowakische Ministerpräsident und derzeitige EU-Vorsitzende, Robert Fico. Er machte sich damit zum Sprachrohr etlicher östlicher EU-Staaten, die "endlich mit Russland reden und verhandeln wollen, anstatt es sinnlos abzustrafen". Dennoch setzten sich Merkel und Hollande am Abend durch. Hinter den Kulissen hieß es dazu, die Befürworter hätten den Gegnern versprechen müssen, dass diese Verlängerung die letzte sei.

Auch das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, das nach einem niederländischen Referendum auf Eis lag, kann nun in Kraft gesetzt werden. In wochenlangen Verhandlungen gab man Premier Mark Rutte drei Zusagen, mit denen er seine Volksabstimmung ernstnehmen, aber dennoch seine Unterschrift unter den Vertrag setzen kann: Die Ukraine wird nicht EU-Mitglied. Sie bekommt nicht noch mehr Geld. Und dem Land wird keine militärische Unterstützung zugesagt. Wenigstens ein Streitthema, das abgeräumt werden konnte.

Dagegen gelang es beim Thema Flüchtlinge nur mit Mühe, die tiefe Kluft zwischen den Mitgliedstaaten zu überbrücken. Denn die EU hat inzwischen mit fünf afrikanischen Staaten (Nigeria, Niger, Mali, Senegal und Äthiopien) sogenannte Migrationsabkommen geschlossen. Europa zahlt - und hilft so, die Grenzen besser zu sichern, die Verwaltung zu reformieren und die Staaten aufzubauen. "Entwicklung, Sicherheit und Kampf gegen Menschenschmuggel müssen zusammengehen, damit Hilfesuchende nicht in Gefahr geraten", betonte Merkel. Es sind die afrikanischen Ableger des Türkei-Deals, von dem Juncker sagte: "Er funktioniert."

Vordergründiges Theater

Das hörte man gern und unterließ es deshalb auch, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu verstimmen. Wie erwartet fanden Forderungen aus Österreich und die Entschließung des Europäischen Parlamentes, die Beitrittsgespräche mit Ankara auf Eis zu legen, keine Mehrheit. Das klang gut, war jedoch in gewisser Weise nur vordergründiges Theater, weil man die nach wie vor offenen Fragen einer innereuropäischen Verteilung (Quote) von Flüchtlingen erst gar nicht auf die Tagesordnung gehoben hatte.