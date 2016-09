Eiertanz der Bundesregierung

Alle Bilder anzeigen 2. Juni 2016: Der Bundestag stimmt für die Einstufung der Massaker an den Armeniern ab 1915 durch das Osmanische Reich als Völkermord. © dpa

Berlin. 50 Journalisten in der Bundespressekonferenz haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis Regierungssprecher Steffen Seibert (Bild) endlich einräumte: "Es ist deutlich geworden, dass eine rechtliche Klarstellung für die türkische Seite eine sehr wichtige Sache ist". Und so stellte er, wie am Freitagmorgen schon Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) klar, dass die Armenien-Resolution des Bundestags mit dem umstrittenen Begriff Völkermord "keine rechtliche Bindung" habe. Als Distanzierung aber wollten beide das nicht verstanden wissen.

Steinmeier wie Seibert behaupteten die fehlende Rechtsverbindlichkeit der Resolution, die zum Beispiel eine förmliche Strafverfolgung wegen Völkermordes oder des Leugnens eines Völkermordes nach sich ziehen könnte, nicht selbst. Beide zogen sich darauf zurück, dass der Bundestag auf seiner Homepage seine Resolutionen so einordne. Der Bundestag könne beschließen, was er wolle, erläuterte Seibert. Was juristisch passiere, sei Sache der Gerichte.

Kanzlerin beschwichtigt

Die Türkische Gemeinde in Deutschland begrüßt die öffentliche Klarstellung der Bundesregierung, die Armenien-Resolution des Bundestags sei rechtlich nicht verbindlich. "Die Bundesregierung versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, und relativiert das Ganze. Sie sieht jetzt, dass die Armenien-Resolution mehr geschadet als genutzt hat, und rudert deswegen zurück", sagt Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde, dieser Zeitung. In der türkischen Öffentlichkeit werde die Diskussion in Deutschland als "Rückzug der Bundesregierung und Erfolg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bewertet". Die ganze Debatte über die Armenien-Resolution habe die Position Erdogans in der Türkei "eher noch gestärkt". mis

Etwas chaotisch verlief die Debatte dadurch, dass ein Online-Medium am Morgen "enthüllte", der Regierungssprecher werde sich auf Bitten Ankaras von der Resolution "distanzieren". Das hatte zu mächtigen Irritationen auch in der Regierung selbst geführt. So hatte Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) sogleich erklärt, auch wenn sie selbst nicht dem Bundestag angehöre, "stehe ich aber als Mitglied der Bundesregierung hinter diesem Beschluss". CDU-Generalsekretär Peter Tauber, sagte: "Die Resolution war und ist richtig." Die Irritationen gingen so weit, dass Angela Merkel in einem Telefonat mit Unionsfraktions-Chef Volker Kauder die Gemüter beschwichtigen musste und laut Agenturberichten darauf hinwies, es handele sich um eine Klarstellung, keine Distanzierung. Sie selbst habe ja in der Fraktionssitzung für den Text gestimmt. Seibert ließ offen, ob er seine Klarstellung auch von sich aus vorgetragen hätte - oder ob erst die Medienberichterstattung ihn dazu brachte.

Die Bundestagsresolution zu den Massakern an den Armeniern vor 101 Jahren war von Ankara scharf abgelehnt worden und belastet das deutsch-türkische Verhältnis schwer. Die Türkei gibt Armenien eine Mitschuld und lehnt den Begriff "Völkermord" massiv ab. Nach der Abstimmung untersagte sie Bundestagsabgeordneten, die Bundeswehrsoldaten in Incirlik zu besuchen, die dort zur Flugüberwachung im Kampf gegen den IS eingesetzt sind. Die SPD drohte daraufhin, einer Verlängerung des Einsatzes nicht mehr zuzustimmen.

Von der Opposition wurde der Vorgang mit zum Teil drastischen Worten kritisiert. Linken-Parteichef Bernd Riexinger schrieb, die Bundesregierung verhöhne den Kampf für Menschenrechte und buckele vor Präsident Recep Tayyip Erdogan. Sein Vorgänger Klaus Ernst formulierte: "Nun kriechen wir dem Irren vom Bosporus endgültig in den Hintern". Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprach von einem "würdelosen Kotau".