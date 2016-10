Ein schwieriges Verhältnis

Berlin. Ganz wohl ist Angela Merkel nicht in ihrer Haut. Kaum hat sie neben Wladimir Putin im Kreml Platz genommen, trottet auch schon dessen Labrador "Koni" in den Raum und beginnt an ihren Beinen herumzuschnüffeln - ein Tier von furchteinflößender Statur, neben dem auch die mächtigsten Frau der Welt plötzlich seltsam verzagt und verschreckt wirkt. Er habe nicht gewusst, dass die Kanzlerin Angst vor Hunden habe, wird Putin Jahre später beteuern, und dass er sich längst entschuldigt habe. Angela Merkel allerdings hat ihm das nie so recht abgenommen. Der russische Präsident habe ganz genau gewusst, "dass ich nicht gerade begierig darauf war, seinen Hund zu begrüßen."

Eine kleine Provokation

Neun Jahre ist das jetzt her - und das Verhältnis zwischen ihr und ihm ist seit dieser kleinen Provokation nicht einfacher geworden. Im Gegenteil. Als Putin gestern am frühen Abend in Berlin eintrifft, um mit der Kanzlerin, dem französischen Präsidenten François Hollande und seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko nach einer Lösung in der Ukraine-Krise zu suchen, hat Merkel die Erwartungen an das Treffen bereits herunter geschraubt: "Sicher darf man keine Wunder erwarten." Wie kein anderer Staats- oder Regierungschef hat sie nach der Annexion der Krim auf ihn eingeredet, indem sie praktisch jede Woche mit ihm telefonierte. Nun aber verkomplizieren der Krieg in Syrien und Russlands umstrittene Rolle an der Seite des Machthabers Baschar al-Assad die Sache zusätzlich, weil am Ende ja doch immer alles mit allem zusammenhängt.

Putin und Deutschland Als Wladimir Putin vor wenigen Wochen die Deutsche Schule in Moskau besuchte, wurde die besondere Beziehung des russischen Präsidenten zu Deutschland deutlich. Seine kurze Rede begann der Kremlchef auf Deutsch - gelernt ist gelernt. In Sachsen kamen seine Töchter Maria und Jekatarina zur Welt, die Putin später auf die Deutsche Schule in Moskau schickte. Immer wieder berichten russische Medien, dass Putin das Geschehen in Deutschland aufmerksam verfolge. Den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zählt der russische Staatschef zu seinen persönlichen Freunden. Schröder besetzt wichtige Posten in Unternehmen, die den Ausbau der Ostseepipeline Nord Stream von Russland nach Deutschland vorantreiben. Gegenseitige Besuche sind seit der Ukraine-Krise seltener geworden. So wird Bundespräsident Joachim Gauck wohl ohne Dienstreise nach Russland aus dem Amt scheiden. Jüngst traf Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel mit Putin in Moskau zusammen. Der Kreml-Herrscher äußert sich immer wieder anerkennend über die derzeit knapp 6000 deutschen Unternehmen, die in Russland aktiv sind. dpa [mehr...]

So war bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht einmal klar, ob der russische Präsident überhaupt über das Thema Syrien reden würde, nachdem Hollande ihm gerade erst vorgeworfen hat, er begehe mit der Bombardierung Aleppos ein Kriegsverbrechen. "Sie bemüht sich ehrlich darum, die Krisen beizulegen", hat Putin Anfang des Jahres in einem Interview noch über die Bundeskanzlerin gesagt - und ja: "Ich vertraue ihr. Sie ist ein sehr offener Mensch." Umgekehrt gilt das allerdings, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen.

Obwohl er aus seiner Agentenzeit in Dresden sehr gut Deutsch spricht und sie gut Russisch, obwohl er sie ernster nimmt als Hollande und die anderen Europäer und die Kanzlerin seit ihrem Antrittsbesuch im Kreml kaum einen Kollegen häufiger gesprochen und getroffen hat, ist ihre Beziehung geschäftsmäßig-kühl geblieben. Die kumpelhafte Art, in der Gerhard Schröder sich mit Putin verbrüderte, ist Merkel ebenso fremd wie Helmut Kohls Politik des leutseligen Umgarnens, zu der auch ein Saunabesuch mit Boris Jelzin gehörte. Die Zeiten, in denen Putin vor dem Bundestag die Deutschen für ihr technisches und kaufmännisches Geschick pries und vom "Geist der Demokratie und der Freiheit" schwärmte, der auch die Russen ergriffen habe, sind ohnehin vorbei.

Damals, im September 2001, erlebte die Oppositionsführerin Merkel einen russischen Präsidenten, der in Deutschland offenbar einen neuen Verbündeten suchte. Einen, dem der Bundestag stehend applaudierte. Nun hat sie es mit einem Putin zu tun, der sich mit den Jahren immer weiter von den Werten des Westens entfernt hat, der sich in einem neuen Kalten Krieg wähnt und der die feindliche Übernahme der Krim zynisch mit der deutschen Wiedervereinigung verglichen hat.

Gesprächsfaden nicht gerissen

Zur Viererrunde im Kanzleramt, von der Hausherrin zur "schonungslosen Bestandsaufnahme" erklärt, kommt Putin eher pflichtschuldig. "Einen Durchbruch", sagt sein Sprecher schon vor dem Abflug in Moskau, "erwarten wir nicht." Der Besuch gestern ist sein erster in Deutschland seit einem kurzen Abstecher zur Hannover-Messe im April 2013. In Berlin war Putin vor mehr als vier Jahren zum letzten Mal.

Auch Angela Merkels letzte Moskau-Reise liegt schon eine Weile zurück: Im Mai vergangenen Jahres verneigte sie sich am Grab des Unbekannten Soldaten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes vor den Millionen russischen Opfern. Nach ihrem anschließenden Gespräch, das sich ebenfalls um die Krise in der Ukraine drehte, beschrieb Putin die wechselseitigen Beziehungen so: "Sie sind nicht die besten." Die Kanzlerin, sonst keine Freundin deutlicher Worte, konterte mit dem Vorwurf, Russland betreibe in der Ukraine eine "verbrecherische Verletzung der Nachkriegsordnung." Für sie ist es schon ein Erfolg, dass der Gesprächsfaden nicht ganz abreißt.