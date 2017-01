Bogotá. Der Friedensprozess in Kolumbien ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) noch einmal eine große Auslandsreise wert. "Das Land hat Geschichte geschrieben", sagte der kommende Bundespräsident gestern in Bogotá, und hat damit ein "Signal der Hoffnung an die ganze Welt" gesendet. Mit eigenen Augen konnte sich Steinmeier in der Entwaffnungszone La Guajira ein Bild davon machen, wie weit die gerade begonnene Demobilisierung der linksgerichteten Guerilla-Organisation FARC vorangeschritten ist. Zur Zeit verlassen tausende Kämpfer ihre Stellungen in den Bergen und dem Regenwald des südamerikanischen Landes, um sich in sogenannten Normalisierungszonen zu entwaffnen.

Deutschland steht fest an der Seite Kolumbiens, wenn es um die Konsolidierung des wackeligen Friedensprozesses steht, machte Steinmeier deutlich. Wenn Kolumbien dies wolle, werde Deutschland helfen. Bereits jetzt ist Deutschland ein wichtiger Partner bei Projekten wie der Befreiung der ländlichen Regionen von Anti-Personen-Minen.

Ein zentraler Punkt soll bei der Hilfe ein neues deutsch-kolumbianisches Friedensinstitut spielen, das trotz zahlreicher bereits vorhandener ähnlicher internationaler Institutionen in Kolumbien die Arbeit aufnehmen soll. "Ich hoffe, dass hier auf dem Feld der Friedensforschung Erkenntnisse entstehen, die für andere Teile der Welt fruchtbar gemacht werden können", sagte Steinmeier nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin María Ángela Holguín in der kolumbianischen Hauptstadt. Anschließend spazierten die beiden zu Fuß vom Außenministerium zum Präsidentenpalast.

Vom Frieden ein Stück weit weg

Auch der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den Friedensprozess, Tom Koenigs (Grüne), hatte sich für ein solches Institut stark gemacht. In der Nacht zum Samstag (Ortszeit) wurde das Projekt im Rahmen einer Feierstunde präsentiert. Die Zusammenarbeit soll vor allem auf akademischer Ebene erfolgen. Getragen wird es von einer "Allianz der kolumbianischen Universitäten für den Frieden" und der Justus-Liebig-Universität in Gießen geführt werden. Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) ist federführend mit im Boot.

Vom Frieden ist Kolumbien allerdings noch ein gutes Stück weit entfernt. Zwar sollen die FARC-Rebellen in Kürze ihre Waffen abgeben, doch noch immer verüben die marxistische ELN-Guerilla und rechte paramilitärische Gruppen Anschläge im Land.

Obendrein stellt auch die innenpolitische Krise im Nachbarland Venezuela eine Gefahr für den Friedensprozess in Kolumbien dar, könnten die Unruhen doch negative Auswirkungen auf die Grenzregion haben. "Reporter ohne Grenzen" forderte Steinmeier auf, sich für die Pressefreiheit in dem südamerikanischen Land einzusetzen, denn zuletzt kam es immer wieder zu Drohungen von paramilitärischen Gruppen gegen einzelne Journalisten.

Es sei notwendig und richtig, "Zeitfenster der Geschichte" zu nutzen, sagte Steinmeier. Deswegen sei der Friedensprozess in Kolumbien auch so außergewöhnlich wichtig in einer Welt voller Konflikte. Diese zu lösen sei nie einfach, deswegen sei es auch so wichtig, dass Deutschland die Friedensbemühungen unterstütze.