„Ein Widerspruch bleibt“

Eine Stadt wehrt sich: Demonstration in Weinheim gegen den NPD-Bundesparteitag am 1. November 2014.

Weinheim. Als Jurist kann Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard (SPD) das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD nachvollziehen - als Kommunalpolitiker ist er enttäuscht. "Da ist eine Partei einerseits verfassungsfeindlich, darf andererseits aber trotzdem die Privilegien einer zugelassenen Partei in Anspruch nehmen", sagte der SPD-Politiker dieser Zeitung.

Herr Bernhard, das Verbotsverfahren ist gescheitert, die NPD wird zwar als verfassungsfeindlich eingestuft, aber nicht verboten. Wie war Ihre erste Reaktion?

Heiner Bernhard: Natürlich war ich zunächst enttäuscht. Die zweite Reaktion war eine große Erleichterung darüber, dass wir in Weinheim selbst aktiv geworden sind. Wie man weiß, haben wir per Gemeinderatsbeschluss schon im Dezember 2015 unsere Veranstaltungssäle generell für parteipolitische Veranstaltungen untersagt. Hätten wir das nicht getan, würden wir vielleicht später ein Problem bekommen.

Heiner Bernhard Heiner Bernhard (SPD) wurde am 29. Juli 1957 in Weinheim an der Bergstraße geboren. Seit 2002 ist der Jurist Oberbürgermeister der Stadt. 52,2 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihm ihre Stimme. Von 1977 bis 1982 studierte er Jura an der Universität Mannheim, 1986 folgte das Zweite Staatsexamen. Danach arbeitete er als Verwaltungsjurist im Rechtsamt der Stadt Heidelberg. Von 1994 bis 2002 leitete er in Heidelberg das Amt für öffentliche Ordnung. Am 20. Juni 2010 wurde der Vater dreier Kinder im Amt des Oberbürgermeisters bestätigt. sf (Bild: Sascha Lotz)

Wie bewerten Sie das Urteil aus juristischer Sicht?

Bernhard: Nach dem, was ich bis jetzt über die Urteilsbegründung weiß, kann ich als Jurist eine gewisse Nachvollziehbarkeit erkennen. Aber als Kommunalpolitiker bin ich enttäuscht. Denn es bleibt der Widerspruch: Da ist eine Partei einerseits verfassungsfeindlich, darf andererseits aber trotzdem die Privilegien einer zugelassenen Partei in Anspruch nehmen - wie zum Beispiel das Recht auf öffentliche Räume, soweit Parteien nicht ausgeschlossen sind. Hier wurde eine Chance verpasst, den Kommunen - zumindest jenen, die nicht selbst aktiv geworden sind - wirksame Instrumente gegen diese unbestritten verfassungsfeindliche Partei anzuwenden.

Was hätte aus Ihrer Sicht ein Parteiverbot gebracht?

Bernhard: Wie man weiß, haben wir ja per Gemeinderatsbeschluss eine Partei-Nutzung der Hallen untersagt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bestätigt nun leider, wie richtig und wichtig das war. Aber diese Änderung der Benutzungsordnung war für uns, insbesondere für die demokratischen Parteien ein schwerer Schritt. Sie müssen sich wegen der NPD stark einschränken.

Lenkt die Diskussion um eine politisch recht bedeutungslose Partei am Ende nicht zu sehr ab von den Machenschaften weitaus einflussreicherer und extremen Parteien wie "Der III. Weg" oder auch völkisch orientierten Gruppierungen wie der "Identitären Bewegung" - letztere ist ja auch in Weinheim aktiv?

Bernhard: Hier in Weinheim habe ich nicht den Eindruck, dass etwas von der Auseinandersetzung mit anderen rechtsextremen Gruppen ablenkt. Das liegt daran, dass sich unser Bündnis "Weinheim bleibt bunt" auch mit Unterstützung der Freudenberg Stiftung sehr intensiv mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Aktionen und deren Bedrohung für die Demokratie beschäftigt. Erst kürzlich konnten wir durch lokale Informations- und Netzwerkarbeit ein Treffen abwenden. Wir sind da so wachsam, wie es geht.

Die NPD veranstaltete drei Mal in Folge ihren Bundesparteitag in Weinheim, der nächste findet am 11. und 12. März in Saarbrücken statt. Was wird die Stadt Weinheim tun, um darüber hinaus nicht zum vierten Mal Austragungsort eines NPD-Bundesparteitags zu sein?

Bernhard: Wir fühlen uns durch den Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2015 und unsere geänderte Benutzungsordnung sehr gut abgesichert. Der Beschluss ist rechtlich bindend. Die Stadt Weinheim wird daher trotz des aktuellen Urteils nicht erneut Ort eines NPD-Bundesparteitages sein.