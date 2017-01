Ein Besuch in Brühl im Rhein-Neckar-Kreis Anfang der 1980er Jahre hat Roman Herzog besonders beeindruckt: Jedenfalls widmete er ihm in seinen Memoiren eineinhalb Seiten. Er habe bei einer Stippvisite als baden-württembergischer Innenminister in Brühl "sein blaues Wunder erlebt", schrieb Herzog. Fasziniert hatte ihn, wie der damalige Bürgermeister Gerhard Stratthaus, später Finanzminister in Stuttgart, eine Ortskernsanierung gemanagt hatte. Dabei mussten Grundstücke umgelegt werden. Mit den Besitzern habe sich Stratthaus in kurzer Zeit durch persönliche Gespräche und Abmachungen per Handschlag geeinigt, es sei kein einziger, langwieriger Verwaltungsakt nötig gewesen. Herzog sprach Stratthaus dafür damals seine Bewunderung aus. "Da bin ich heute noch stolz drauf", so der 74-jährige Stratthaus gestern. tat