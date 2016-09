„Entfesselung von Ressentiments“

Wissenschaftler Hajo Funke präsentiert seine neue Studie. © dpa

Berlin. Keine andere Partei beschäftigt deutsche Politologen und Sozialforscher zur Zeit so stark wie die AfD. Der Berliner Rechtsextremismus-Forscher Hajo Funke hat jetzt eine neue Studie zu AfD und Pegida vorgelegt. Sein Buch "Von Wutbürgern und Brandstiftern" geht allerdings über eine bloße Analyse des rechtspopulistischen Milieus hinaus. Funke versteht sein Buch auch als Mahnung an die etablierten Parteien. Vor allem die CDU hat aus seiner Sicht in den östlichen Ländern versagt, als es in der Flüchtlingskrise darum ging, rechtsextreme Hetzer und Gewalttäter in die Schranken zu weisen.

Fall Tröglitz

Als ein Beispiel nennt Funke die Vorfälle im sachsen-anhaltischen Tröglitz. Dort war der ehrenamtliche Bürgermeister Markus Nierth 2015 nach fremdenfeindlichen Protesten, die von der NPD angeführt wurden, zurückgetreten. Wenig später brannte in Tröglitz eine bezugsfertige Flüchtlingsunterkunft. Nierth, der über seine Erlebnisse ein Buch geschrieben hat, sagt heute, er habe sich damals von den Politikern alleingelassen gefühlt. Funke wirft den Behörden in Sachsen-Anhalt und auch Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) vor, sie hätten "nicht verstanden, worum es geht: dass die Entscheidung darüber, ob Asylbewerber auch in Tröglitz untergebracht werden, nicht der Straße überlassen werden kann".

In Sachsen, der Heimat der Pegida-Bewegung, konstatiert Funke gar ein "Politikversagen". In Teilen der sächsischen CDU will er eine "rechtspopulistische Dynamik" entdeckt haben. Funke zitiert Maximilian Krah, Beisitzer im Dresdner CDU-Kreisvorstand. Krah schrieb im vergangenen März auf seiner Website: "Das Problem der AfD ist nicht ihre Programmatik, die entspricht weitgehend derjenigen der Jungen Union und CDU, in die ich 1991 und 1996 eingetreten bin. Ihr Problem ist, dass sie personell unkonsolidiert und oft einfach unsympathisch ist."

Funke weist darauf hin, dass die Angst vor noch mehr Flüchtlingen allein nicht ausreicht, um das AfD-Phänomen zu erklären. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung hängt seiner Ansicht nach auch mit der anhaltenden Euro-Krise zusammen, mit Ohnmachtsgefühlen im globalisierten Kapitalismus, mit "korrupten Erscheinungen" und der weitreichenden "Entmachtung demokratisch legitimierter Parlamente".

Den Verantwortlichen der AfD und der islamfeindlichen Pegida-Bewegung wirft er vor, sie mobilisierten durch die "Entfesselung von Ressentiments"- gewollt oder nicht - neonazistische Gewalttäter. In der AfD hätten seit der Entmachtung von Parteigründer Bernd Lucke 2015 radikale Kräfte die Zügel in der Hand: "Nichts geht ohne den radikalen ,Flügel'. Er ist mächtiger denn je und immer dazu bereit, jene, die die Partei offiziell repräsentieren, vor sich herzutreiben."

Als wichtigste Repräsentanten der radikalen Strömung in der AfD identifiziert er den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke und Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg (Sachsen-Anhalt). Der Erfolg der AfD speist sich für Funke vor allem aus ihrer "rechtspopulistischen Taktik". Die Parteispitze um Jörg Meuthen und Frauke Petry versuche, sich öffentlich moderat zu geben. In der Ausrichtung habe sich die Partei aber "radikal entwickelt".