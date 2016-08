Erstes Manöver im Februar

Die Armbinde eines Feldjägers der Militärpolizei beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee (bei Potsdam). © dpa

Berlin. In der Julius-Leber-Kaserne der Bundeswehr in Berlin-Wedding haben die neuen Zeiten der Streitkräfte längst begonnen. In dem weitläufigen Kasernengelände, dem größten der Hauptstadt, das von 1945 bis zum Abzug der Alliierten im Jahr 1994 Hauptquartier der in West-Berlin stationierten französischen Truppen war, sitzt seit Ende Januar 2013 das neu gegründete "Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr", das nach dem neuen Stationierungskonzept der Armee für alle Einsätze im Inland zuständig ist. "Auf Anfrage leistet es Hilfe und Unterstützung, wo immer sie gefordert ist", schreibt das Kommando über sich selber. "Es ist Berater für die zivilen Stellen, stellt Kräfte und Fähigkeiten für Hilfseinsätze bereit und übernimmt deren Führung." Das Motto laute: "Beraten - bereitstellen - führen".

Über Mangel an Arbeit können sich Generalmajor Jürgen Knappe, seit Juli 2015 Kommandeur des Kommandos, und seine Soldatinnen und Soldaten nicht beklagen. Beim Hochwasser 2013 koordinierten sie die Hilfe der Bundeswehr, für den G-7-Gipfel im bayerischen Elmau im Juni 2015 stellten sie Hubschrauber zur Verfügung und seit letztem Herbst sind sie für die Unterstützungsleistungen der Bundeswehr in der Flüchtlingshilfe zuständig. Und schon jetzt gibt es regelmäßige Übungen der Bundeswehr mit den zivilen Sicherheitskräften sowie den Krisenstäben in den Landesministerien. "Man kann sich auf Katastropheneinsätze nur vorbereiten, indem man die Verfahren beherrscht, Kräfte und Fähigkeiten trainiert und die Köpfe kennt", heißt es auf der Homepage des Kommandos.

In Zukunft kommt auf die Einheit noch mehr Arbeit zu. Denn Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) sowie mehrere Innenminister der Länder sind entschlossen, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr im Inland zu intensivieren und nicht nur bei Naturkatastrophen, sondern auch bei schweren Terroranschlägen auf die personellen wie technischen Fähigkeiten der Armee zurückzugreifen. Beim Treffen gestern in Berlin einigten sie sich darauf, im Februar 2017 zum ersten Mal in vier Bundesländern einen gemeinsamen Anti-Terror-Einsatz zu üben. Nach de Maizières Worten handelt es sich dabei um "Vorsorge für eine unwahrscheinliche, aber denkbare Situation", geübt werde eine "komplizierte, über Tage andauernde, schwierige Terrorlage".

So steht es im Grundgesetz Seit den Gewalttaten von München, Ansbach und Würzburg streitet die Regierungskoalition wieder über Bundeswehreinsätze im Inland. Das Grundgesetz erlaubt solche Einsätze nur in Ausnahmefällen, die in den Artikeln 35 und 87a geregelt sind. Amtshilfe Artikel 35, Absatz 1 "Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe." Das ist Grundlage für die jetzige Flüchtlingshilfe. Die Bundeswehr ist seit mehr als einem Jahr an der Unterbringung, Versorgung und Registrierung von Flüchtlingen beteiligt. Zu Spitzenzeiten waren 9000 Soldaten im Einsatz. Katastrophenhilfe Artikel 35, Absatz 2 " (...) Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern." Bei der Flutkatastrophe in Hamburg 1962 und bei den Hochwasserkatastrophen an Oder (1997, 2010) und Elbe (2002) bauten tausende Soldaten Dämme und halfen bei Evakuierungen. Solche Einsätze können sowohl unter Amts- als auch unter Katastrophenhilfe laufen. Ein "besonders schwerer Unglücksfall" kann nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch ein Terroranschlag sein. Notstand Artikel 87a, Absatz 4 "Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen." Einen solchen Bundeswehreinsatz hat es noch nicht gegeben. dpa

Die Entscheidung, welche Hilfe benötigt werde, treffe in jedem Falle die Polizei. So könne die Armee in einer Terrorlage Transport- oder Aufklärungskapazitäten zur Verfügung stellen, zudem könnten Feldjäger Verkehrskontrollen durchführen. Dies allerdings ist politisch wie juristisch umstritten; bislang hatte die Bundeswehr noch nie hoheitliche Aufgaben im Innern an Stelle der Polizei übernommen.

Grundsatzurteil aus Karlsruhe

Schon im Juli hatten sich Union und SPD bei der Verabschiedung des neuen Weißbuches zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr für gemeinsame Übungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ausgesprochen und eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr beschlossen. Demnach kämen Inlandseinsätze mit der Übernahme von hoheitlichen Aufgaben "auch bei terroristischen Großlagen in Betracht".

Die Koalitionäre stützten sich dabei auf ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012, wonach ein Einsatz der Bundeswehr "mit spezifisch militärischen Waffen" im Innern erlaubt sei, wenn "ungewöhnliche Ausnahmesituation katastrophischen Ausmaßes" vorliegen und eine "Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes" bestehe.