Reinhard Naumann „Es ist ein Ort der Trauer geworden“

Herr Naumann, wo waren Sie, als der Lkw in den Weihnachtsmarkt gerast ist?

Reinhard Naumann: Ich saß in einem Restaurant in Charlottenburg, als ich davon erfuhr. Dann habe ich mich sofort ins Taxi gesetzt und bin zum Breitscheidplatz gefahren. Der Regierende Bürgermeister und der Innensenator waren bereits vor Ort, außerdem Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei. Es war erschreckend. Der Platz ist sozusagen die gute Stube von Charlottenburg-Wilmersdorf und der Weihnachtsmarkt in der City West sehr beliebt - und jetzt ist er ein Ort der Trauer geworden.

Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen aufgewacht?

Naumann: Als Erstes stellte sich mir die Frage nach dem Stand der Ermittlungen. Wer hat den Lkw gefahren? Aber da gibt es bisher wenig Klarheit. Ja, man hat die Bilder von Nizza im Kopf. Aber wir müssen abwarten und dürfen jetzt nicht mit Spekulationen die Stimmung anheizen. Ich trete jeder Form der politischen Instrumentalisierung entgegen. Die immer dienstags stattfindende Sitzung des Bezirksamtskollegiums haben wir am Morgen mit einer Gedenkminute begonnen und sind später gemeinsam in die Gedächtniskirche gefahren, um uns ins Kondolenzbuch einzutragen.

Wie hat dieses Ereignis Sie persönlich beeinflusst?

Naumann: Es berührt und stärkt mich sehr, wie viel Anteilnahme uns entgegengebracht wird. Aus Mannheim hat mich heute Morgen Oberbürgermeister Peter Kurz persönlich angerufen und mir sein Mitgefühl ausgedrückt. Natürlich steht man an so einem Tag unter Anspannung, aber ich bin ein Mensch, der kühlen Kopf bewahren und zielstrebig vorgehen kann. Nur in dem Moment, als mich unsere Personalratsvorsitzende mit Tränen in den Augen umarmt hat, da ist deutlich geworden, wie sehr mir das alles unter die Haut geht. Angela Boll