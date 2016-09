EU-Kommission zieht vor Gericht

Bis zur Bundestagswahl dürfte die Pkw-Maut kaum entschieden sein. © dpa

Brüssel. Dass der Beklagte über die Eröffnung eines Verfahrens hocherfreut ist, passiert auch nicht alle Tage. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) aber reagierte gestern genau so: Die EU-Kommission verklagt Deutschland wegen der Pkw-Maut vor dem höchsten Gericht der Gemeinschaft in Luxemburg. Dobrindt nannte das "eine gute Nachricht". Denn: Die Infrastrukturabgabe, wie die Pkw-Maut offiziell heißt, sei "europarechtskonform, das wird der Europäische Gerichtshof bestätigen".

Das sieht man in der Brüsseler EU-Behörde ganz anders. "Wenn die Gesetze des Binnenmarktes bedroht sind, muss die Kommission handeln", betonte die Sprecherin des Hauses, Anna-Kaisa Itkonen. "Wir sind besorgt, dass das deutsche System, wenn es in Kraft tritt, Fahrer aus anderen Mitgliedstaaten diskriminiert." Verkehrskommissarin Violeta Bulc und ihr Vorgänger Siim Kallas drängen die Bundesregierung schon seit zwei Jahren, das Gesetz zur Einführung der Abgabe EU-konform zu ändern. Sie stören sich an zwei Punkten: Deutsche Autofahrer sollen die Pkw-Maut bis auf den letzten Cent erstattet bekommen, indem die Kfz-Steuer entsprechend gesenkt wird. Damit würden faktisch lediglich ausländische Fahrzeug-Halter mit der Abgabe belegt. Die Berliner Regierungsparteien hatten in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich verankert, dass die neue Maut deutsche Autofahrer nicht zusätzlich belasten dürfe. Eine solche Diskriminierung lässt das EU-Recht aber nicht zu. Zwar hatte der Bundesverkehrsminister auf massiven Druck Brüssels hin eine Kurzzeit-Vignette in sein Vorhaben aufgenommen. Diese sei aber "unverhältnismäßig teurer", hieß es aus der Kommission - Brüssels zweiter Vorwurf.

Berlin will sich darauf berufen, dass auch in anderen Ländern vergleichbare Mautsysteme in Kraft seien. Die Kommission hat sich mehrfach vor dem EuGH in Luxemburg gegen andere Mitgliedstaaten durchgesetzt. Als "Hüterin der Verträge" maßregelte sie Slowenien wegen zu teurer Kurzzeit-Vignetten, verdonnerte Österreich zu einem speziellen "Pickerl" für Urlauber und Geschäftsreisende und setzte in Ungarn eine Begradigung besonders umstrittener Gebühren für Lkw durch.

Prozess kann dauern

Auch wenn der Minister gestern auf "ein zügiges Verfahren" hoffte - für schnelle Entscheidungen sind die Luxemburger Richter nicht bekannt. Solche Prozesse können sich durchaus einige Jahre hinziehen. Die CSU wird ihr Wahlversprechen, bis zur Bundestagswahl 2017 die Pkw-Maut umgesetzt zu haben, kaum erfüllen können.