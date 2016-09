EU macht Weg für Klimavertrag frei

Alt (Kohlekraftwerk Mehrum) und neu (Windräder) in Niedersachsen. © dpa

Brüssel. Für einen kurzen Moment kommt im Sitzungssaal des Brüsseler Ratsgebäudes so etwas wie Rührung auf: Gerade haben die Umweltminister der 28 EU-Mitgliedstaaten dem Weltklimavertrag zugestimmt. Das historische Abkommen, das im Dezember 2015 in Paris ausgehandelt wurde, kann damit noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Höchstens zwei Grad darf die durchschnittliche Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen. Maximal 1,5 Grad wären noch besser. Das bedeutet: Zwischen 2045 und 2060 werden die Kohlendioxid-Emissionen auf Null zurückgedreht. Und: Ab 2040 müsste die Verbrennung fossiler Energieträger enden. EU-Klimaschutz-Kommissar Miguel Arias Cañete konnte es kaum fassen, dass der Kompromiss gelungen war: "Wir haben es tatsächlich geschafft", sagte er gestern nach dem Treffen. "Das ist ein historischer Tag."

Was die Einigung der Europäer wert ist, zeigt die Rechnung, die man in Paris vereinbart hatte: Wenn 55 Prozent der fast 200 Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung zustimmen, die zugleich 55 Prozent des Treibhausgases ausstoßen, kann sie in Kraft treten. Bis gestern Morgen hatte zwar die erforderliche Anzahl von Staaten den Pariser Pakt gebilligt, aber es waren erst knapp 48 Prozent des CO2 -Ausstoßes erfasst. Mit den zwölf Prozent - dem europäischen Anteil an den Emissionen - war das Ziel erreicht.

Wenn am 7. November die Länder der Welt in Marrakesch wieder zusammenkommen, können sie den Vertrag verbindlich in Kraft setzen. Doch dazu musste die EU sich anstrengen. Zunächst hatte sich vor allem Polen quergelegt, weil das Land seine Energie zu 85 Prozent aus Kohlekraft bezieht. Dann drohten Italien und einige andere EU-Familienmitglieder damit, eine Einigung zu behindern. Sie bestanden darauf, dass das Klimaschutz-Abkommen nicht nur auf europäischer Ebene ratifiziert wird, sondern auch die 28 nationalen Parlamente befragt werden.

"Europa hat sich heute als handlungsfähig erwiesen", erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). "Wir haben so lange für dieses Abkommen gekämpft. Da ist es nur angemessen, dass wir jetzt auch Gründungsmitglied sind."

In der nächsten Woche soll zunächst das Europäische Parlament die Einigung billigen. Damit ist der Weg für einen Beitritt der EU zum Weltklimavertrag frei. Anschließend werden die Abgeordnetenkammern der Mitgliedstaaten befragt, so dass auch die Umweltminister zufrieden sein konnten. Allerdings ist völlig unklar, was die Mitgliedstaaten beitragen müssen, damit das europäische Gesamtziel erreicht wird.